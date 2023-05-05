Qualcomm потеряла 17% продаж мобильных процессоров за прошедший квартал, следующий также будет непростым

Доходы Qualcomm за второй квартал совпали с ожиданиями аналитиков, однако продажи мобильных процессоров компании снизились на 17% по сравнению с прошлым годом. Биржа отреагировала на снижение прибіли основного бизнеса компании падением стоимости акций Qualcomm на 4%.
Прибыль на акцию полностью совпала с прогнозом и составила $2,15. Выручка компании немного превзошла ожидания в $9,1 млрд и составила $9,28 млрд. Чистая прибыль за квартал, закончившийся в марте, упала на 42% до $1,70 млрд, или $1,52 за акцию, по сравнению с $2,93 млрд и $2,57 на акцию годом ранее.
Qualcomm заявила, что ожидает выручку около $8,5 млрд в текущем квартале, что меньше ожиданий Уолл-стрит, прогнозировавших $9,14 млрд. Аналитики ожидали прогноза прибыли в текущем квартале на уровне $2,16, но компания «предложила» только $1,8.
CEO Qualcomm Кристиано Амон объяснил такие результаты продолжающимся кризисом рынка смартфонов в Китае и общей неблагоприятной ситуацией. По данным IDC, рынок смартфонов ожидает тяжелый 2023 год: поставки в первом квартале сократились более чем на 14%.
Процессорный бизнес Qualcomm (QTL) включает чипы для смартфонов, автомобилей и другой электроники. Его выручка за квартал снизилась на 17% – до $7,94 млрд. Большая часть этих средств поступает от мобильных процессоров для телефонов Android. Qualcomm сообщила о продажах в сегменте мобильных телефонов на сумму $6,11 млрд, что также на 17% меньше, чем в прошлом году.
«Учитывая более слабый прогноз по мобильным телефонам, пока спрос не нормализуется мы ожидаем, что клиенты будут проявлять осторожность при покупках», — финансовый директор Qualcomm Акаш Палхивала.
Сверх того, компания заявила, что ожидает еще более значительного снижения выручки от QTL в третьем квартале. Хорошим можно назвать лишь результат в сегменте чипов для автомобилей – он показал 20% квартального роста выручки, которая составила $447 млн.
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Источник: CNBC