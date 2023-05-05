Qualcomm потеряла 17% продаж мобильных процессоров за прошедший квартал, следующий также будет непростым

Доходы Qualcomm за второй квартал совпали с ожиданиями аналитиков, однако продажи мобильных процессоров компании снизились на 17% по сравнению с прошлым годом. Биржа отреагировала на снижение прибіли основного бизнеса компании падением стоимости акций Qualcomm на 4%.

Курс Machine Learning Engineer Навчи машини чогось хорошого, поки вони не захопили планету Запишіть мене!

Прибыль на акцию полностью совпала с прогнозом и составила $2,15. Выручка компании немного превзошла ожидания в $9,1 млрд и составила $9,28 млрд. Чистая прибыль за квартал, закончившийся в марте, упала на 42% до $1,70 млрд, или $1,52 за акцию, по сравнению с $2,93 млрд и $2,57 на акцию годом ранее.

Qualcomm заявила, что ожидает выручку около $8,5 млрд в текущем квартале, что меньше ожиданий Уолл-стрит, прогнозировавших $9,14 млрд. Аналитики ожидали прогноза прибыли в текущем квартале на уровне $2,16, но компания «предложила» только $1,8.

CEO Qualcomm Кристиано Амон объяснил такие результаты продолжающимся кризисом рынка смартфонов в Китае и общей неблагоприятной ситуацией. По данным IDC, рынок смартфонов ожидает тяжелый 2023 год: поставки в первом квартале сократились более чем на 14%.

Процессорный бизнес Qualcomm (QTL) включает чипы для смартфонов, автомобилей и другой электроники. Его выручка за квартал снизилась на 17% – до $7,94 млрд. Большая часть этих средств поступает от мобильных процессоров для телефонов Android. Qualcomm сообщила о продажах в сегменте мобильных телефонов на сумму $6,11 млрд, что также на 17% меньше, чем в прошлом году.

«Учитывая более слабый прогноз по мобильным телефонам, пока спрос не нормализуется мы ожидаем, что клиенты будут проявлять осторожность при покупках», — финансовый директор Qualcomm Акаш Палхивала.

Сверх того, компания заявила, что ожидает еще более значительного снижения выручки от QTL в третьем квартале. Хорошим можно назвать лишь результат в сегменте чипов для автомобилей – он показал 20% квартального роста выручки, которая составила $447 млн.

Курс Frontend-програміст. Знаєш, чим відрізняється Frontend від Backend? Ми тобі розповімо, як заробляти на цьому . Хочу в IT!

Источник: CNBC