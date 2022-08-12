Золотая эра смартфонов в Китае подходит к концу: рынок страны перенасыщен, а производителей подкосили ковидные ограничения

Крупнейший в мире рынок смартфонов испытывает серьезные проблемы. По данным исследовательской компании IDC, во втором квартале в Китае наблюдалось снижение поставок телефонов на 14,7%. И многомиллиардные столпы отрасли, такие как Xiaomi, Vivo и Oppo, сообщили о резком падении продаж.

Падение было вызвано многими факторами, в том числе политикой жесткой борьбы с Covid, которая подорвала спрос, работу розничной торговли, логистики, а иногда и производственного сектора. Но более серьезной проблемой стала та, которой долгое время опасались производители смартфонов в стране. Десятилетний бум смартфонов в Китае, подпитываемый новыми покупателями и непрерывными обновлениями, скорее всего, подходит к концу.

Десять лет назад Китай стремился стать мобильной нацией. Государственный капитал щедро вкладывали в строительство базовых станций 4G почти в каждой деревне, что позволило таким брендам, как Oppo и Vivo, продавать новые устройства сотням миллионов жителей сельской местности.

Ключевая проблема заключается в том, что огромный китайский рынок смартфонов стал очень насыщенным. К концу прошлого года в стране было более 1,6 млрд активных учетных записей мобильных телефонов (при численности населения 1,4 млрд человек). Уровень на рынок проникновения значительно превысил среднемировой, что привело к жесткой конкуренции.

Потребность в замене телефонов также сократилась. Жизненный цикл смартфонов становится длиннее и легко увеличивается во время экономических кризисов. Цена услуги 5G побудила многих людей в Китае сохранить менее дорогие подписки на 4G.

Бренды телефонов надеялись, что масштабные онлайн-акции для покупателей в июне могут возродить спрос, но этот толчок не смог вернуть рынок на прошлогодний уровень. Даже Apple предложила значительную скидку на всю линейку iPhone, чтобы привлечь покупателей.

Многие аналитики считают, что к следующему году спрос восстановится, и отрасль может восстановиться. Но мало кто ожидает, что золотая эра строительства империи смартфонов в стране когда-нибудь вернется.

Ситуацию на рынке смартфонов Китая может усугубить уход некоторых компаний из рф и развитие ситуации вокруг Тайваня.

Источник: Bloomberg