На рынке смартфонов фиксируется спад продаж уже пятый квартал подряд, а Samsung смогла выйти в лидеры, опередив Apple

По данным аналитиков, на рынке смартфонов уже пятый квартал подряд наблюдался спад. Изменение потребительских приоритетов привело к тому, что в 2022 году поставки смартфонов упали до самого низкого уровня за десятилетие. Однако начало 2023 года не улучшило ситуацию.

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В первом квартале 2023 года поставки смартфонов снизились ещё на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аналитики Canalys считают, что рынок демонстрирует признаки стабилизации. Они с оптимизмом смотрят на улучшение экономической ситуации во второй половине этого года, что должно активизировать потребительский спрос.

Но в первом квартале 2023 года покупатели не спешила обновлять свои устройства. Основными причинами низкого спроса на смартфоны называют высокую инфляцию, изменение потребительских приоритетов и нестабильность в цепочке поставок. Несмотря на переизбыток чипов и других компонентов, а также агрессивные маркетинговые кампании, люди дольше пользуются своими смартфонами и рассматривают их как товары, которые улучшаются с каждым новым поколением. Нет большой нужды часто менять смартфоны, потому многие устройства устраивают владельцев на протяжении многих лет и служат вплоть до поломки.

В минувшем квартале на рынке смартфонов снова сменился лидер. Samsung смогла нарастить свою долю рынка до 22% и занять первую строчку рейтинга по поставкам смартфонов. Хорошие продажи iPhone 14 Pro позволили Apple занять второе место с результатом 21% доли рынка.

Три оставшиеся позиции в первой пятёрке занимают китайские бренды, хотя даже лучший из них примерно в 2 раза уступает лидерам:

Xiaomi – 11% Oppo – 10 % Vivo – 8%.

По данным Canalys, большинство брендов принимают меры по сокращению существующих запасов и корректировке объемов производства, чтобы соответствовать более низкому спросу. Самый яркий пример — Samsung, которая сократила производство чипов памяти до тех пор, пока цены не стабилизируются и спрос снова не вырастет.

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В целом, это картина характерна не только рынку смартфонов, но и всей технологической индустрии. Поставки компьютеров также упали примерно на треть. Оптимистические прогнозы указывают на возможное восстановление к концу года.

Источник: techspot