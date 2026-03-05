banner
Первые тесты Snapdragon X2 Elite Extreme в Geekbench: до 23198 баллов в многоядерном режиме

Новый процессор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 впервые засветился в открытой базе тестов Geekbench. Бенчмарк связывает чип с конфигурацией ноутбука ASUS Zenbook A16, который оснащен 48 ГБ оперативной памяти.


Согласно результатам тестирования в Geekbench 6.5, система набрала 4033 балла в одноядерном тесте и 23198 баллов в многоядерном режиме. Этот результат приблизительно соответствует уровню Apple M4 Max. В базе теста также указаны технические параметры процессора. Чип получил 18 ядер и работает с базовой частотой 4,45 ГГц. Такая конфигурация ориентирована на мощные ноутбуки премиум-класса, которые работают на платформе Windows on Arm.

Это одни из первых публичных результатов для модели X2E-96-100 в преддверии выхода ноутбуков из серии Snapdragon X2 Elite на массовый рынок. Появление этого результата хорошо вписывается в стратегию ASUS. Компания уже демонстрирует Zenbook A16 как часть линейки Copilot+ PC, где новый Snapdragon X2 Elite Extreme занимает позицию флагманского процессора. Тестовая запись в Geekbench подтверждает эту концепцию — система использует большой объем оперативной памяти, что характерно для дорогих моделей ноутбуков с расширенными возможностями для ИИ-функций и многозадачности.


Интересно, что эти результаты почти полностью совпадают с данными, которые Qualcomm показывала еще в январе во время презентаций. Тогда компания демонстрировала примерно такие же показатели производительности для нового поколения чипов.

В то же время синтетические бенчмарки — лишь часть картины. Реальный успех платформы будет зависеть от того, насколько хорошо ноутбуки на Snapdragon X2 Elite будут работать в среде Windows с программами, которые не созданы нативно для архитектуры Arm. Именно производительность таких приложений и совместимость с программным обеспечением могут стать ключевым фактором для пользователей.

Первые ноутбуки на базе Snapdragon X2 начнут поступать в продажу в апреле 2026 года. Они будут работать на базе Windows 11 26H1.

Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU опережает Core Ultra 9 285H и Ryzen AI 9 HX 370, но GPU проигрывает Apple

Источник: videocardz

