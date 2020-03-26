Qualcomm разработала чипсеты с поддержкой активного шумоподавления для полностью беспроводных наушников





Компания Qualcomm подготовила к выпуску несколько новых чипсетов, предназначенных для использования в полностью беспроводных наушниках. Новинки предлагаются в рамках премиум-серии QCC514x и более доступного семейства QCC304x. Благодаря данным чипам в большем количестве устройств появятся премиальные функции.

Одной из наиболее значимых функций в новых чипсетах является активное шумоподавление (ANC). Она позволяет снизить или даже полностью устранить внешние звуки при использовании наушников. Как правило, такая функция встречается только в дорогих моделях наушников, таких как Apple AirPods Pro. Это вызвано тем фактом, что компаниям приходится создавать собственные подобные решения. Но благодаря встроенной поддержке активного шумоподавления новыми чипсетами Qualcomm производителям конечных устройств будет проще и дешевле создавать беспроводные наушники с ANC. Кроме активного шумоподавления новые чипы также поддерживают «сквозной» звук, который позволяет пользователю слышать окружающие звуки, когда это необходимо.

Кроме того, чипсеты получили поддержку функции TrueWireless Mirroring. В полностью беспроводных наушниках к смартфону в любой момент времени подключен только один наушник, а другой — к первому. Однако это может затруднить надёжное соединение Bluetooth, если смартфон находится дальше от основного наушника, чем от дополнительного. Функция TrueWireless Mirroring проявляется в том, что хотя к смартфону подключен только один наушник, это соединение зеркально отражается на другом наушнике, и смартфон (или другой источник звука) может беспрепятственно переключаться между наушниками, чтобы получить наиболее стабильное соединение. Это также облегчает использование только одного наушника, если это необходимо по какой-то причине, так как соединение всегда будет зеркально доступно на обоих наушниках.

Наконец, в оба семейства новых чипов Qualcomm встроена поддержка кроссплатформенных голосовых помощников. Благодаря этому пользователи могут использовать любой голосовой помощник по своему усмотрению без необходимости создания пользовательских решений. Более дорогой чипсет QCC5141 также поддерживает голосовую активацию – эта функция была почти эксклюзивной для устройств Apple на базе чипа H1, таких как AirPods второго поколения или AirPods Pro. Теперь аналогичная возможность появится и более широков перечне беспроводных наушников.

Источник: neowin