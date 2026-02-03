tradfi
R.I.P. Adobe Animate: программу 2D-анимации закроют с 1 марта

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

R.I.P. Adobe Animate: програму 2D-анімації закриють з 1 березня

Adobe прекращает поддержку программы 2D-анимации Adobe Animate уже с 1 марта.


В компании связывают решение с появлением новых платформ, которые лучше отвечают потребностям пользователей. Получить доступ к файлам Animate и загрузить их необходимо успеть до следующего месяца. Корпоративные клиенты смогут сделать это до 1 марта 2029 года. Приложение будет доступно для загрузки до указанных сроков, и Adobe продолжит оказывать поддержку в течение этого периода. 

История Adobe Animate началась в 1996 году, когда компания FutureWave Software выпустила приложение для векторной графики, которое сначала называлось FutureSplash Animator. Компания Macromedia приобрела его в том же году и изменила название на Flash. Adobe же купила компанию в 2005 году. С тех пор приложение получило название Adobe Flash Professional. В 2015 году название изменилось на Adobe Animate, поскольку веб-технологии постепенно вытесняли Flash. 

В компании отмечают, что частично заменить Animate клиенты Creative Cloud Pro могут с помощью Adobe After Effects и Adobe Express. Однако те, кто все еще использует Animate, разочарованы его закрытием вскоре. В частности, создатели короткометражного анимационного сериала «Chikn Nuggit» отмечают, что все еще используют приложение для создания анимации. 


«Это решение не только нанесет ущерб бесчисленным рабочим местам в индустрии, но и сделает многие прошлые наработки утраченными», — убеждены аниматоры «Chikn Nuggit». 

По словам создателя «Salad Fingers» Дэвида Фирта, он до сих пор использует приложение для создания собственного гротескного сериала. Технический художник Jackbox Games Megacharlie также отмечает, что Animate используется при создании многих крупнобюджетных мультфильмов, кино и анимационными студиями, крупными и небольшими игровыми студиями. Тысячи независимых разработчиков также ежедневно используют приложение. 

В течение последнего года в Adobe четко акцентировали, что сосредоточены на разработке продуктов с искусственным интеллектом. Компания запустила множество инструментов редактирования на основе ИИ во всех своих приложениях, а также представила инструмент для работы со звуком с помощью ИИ, позволяющий добавлять саундтреки и озвучку к видео. Она также работает над собственными «безопасными для интеллектуальной собственности» моделями ИИ Firefly для индустрии развлечений.

Мы сообщали, что недавно настоящий Photoshop официально пришел на Android. Adobe также открыла бесплатный доступ к Firefly Video — ИИ-генератору, который превращает текст в видео.

Источник: The Verge

