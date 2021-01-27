Работа на дому в условиях COVID-19 и запуск консолей Xbox Series X и S помогли Microsoft существенно нарастить доходы и прибыль





Корпорация Microsoft отчиталась о финансовых результатах по итогам второго квартала фискального 2021 года, который закончился 31 декабря 2020 года. Этот период оказался очень успешным для компании, так продолжающаяся пандемия COVID-19 приводит к увеличению использования продуктов Microsoft. Особенно ярко выражен этот рост в направлениях Intelligent Cloud и Business Productivity. Кроме того, запуск игровых консолей нового поколения Xbox Series X и S очень благоприятно сказался на результатах игрового направления бизнеса.

В отчётном периоде Microsoft получила совокупный доход в сумме $43,1 млрд, что на 17% превышает показатель аналогичного квартала прошлого года. В целом, за исключением направлений Windows OEM и Surface, доходы во всех сферах деятельности Microsoft выросли на двузначные числа.

Вынужденная работа из дома привела к росту активного использования сервисов Office 365 и Dynamics 365, которые предлагаются подразделением Intelligent Cloud. Также существенно возросло использование Azure. В результате, доход подразделения Intelligent Cloud составил $14,6 млрд, а годовой прирост – 23%. Высокий спрос на продукты Dynamics привёл к росту доходов подразделения Productivity and Business Processes на 13% — до $13,4 млрд.

Запуск игровых консолей Microsoft Xbox Series X и S привёл к росту продаж аппаратных решений на 86% по сравнению со вторым кварталом предыдущего фискального года. Доходы от продажи сервисов и контента Xbox также существенно возросли. В частности, доходы от Xbox Game Pass увеличились на 40%, а количество подписчиков Game Pass достигло 18 млн пользователей. В целом, доходы подразделения Microsoft Xbox увеличились на 51% до $5 млрд. Это наилучший результат за всю историю существования подразделения Microsoft Xbox. Таким образом, компания смогла существенно улучшить показатели одного из своих наиболее слабых подразделений.

По итогам второго квартала фискального 2021 года корпорация Microsoft получила чистую прибыль в сумме $15,5 млрд. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил внушительные 33%. Прибыль, разделённая на каждую акцию, составила $2,03. Этот показатель оказался существенно выше ожиданий аналитиков ($1,64) и на 34% больше, чем во втором квартале фискального 2020 года. После публикации финансовой отчётности, стоимость акций Microsoft выросла на 9 процентных пунктов.

Источник: wccftech