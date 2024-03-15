Работал за 10 тыс. грн, едва не «влетел» на 450 тыс. грн: «Народный банк Украины» судился с разработчиком

Разработчик из Кривого Рога едва не «влетел» на 450 тысяч гривен: работодатель просил суд расторгнуть ранее заключенный договор и взыскать с него плату за услуги, пеню и возмещение морального ущерба.

Работодателю отказали 2 раза: сначала это сделал Саксаганский районный суд Кривого Рога, а затем и Днепровский апелляционный суд.

«Народный банк Украины» для бартерных операций

Стороны заключили договор 18 сентября 2019 года. Согласно условиям, исполнитель разрабатывал интернет магазин-платформу НБУ («Народный банк Украины») для бартерных операций и услуг: «Социальный проект общественных организаций для бесплатной реализации товаров и услуг зарегистрированным пользователям»

Условия договора были следующие. Заказчик:

выбирает шаблон оформления сайта;

предоставляет в электронном виде материалы для наполнения сайта (логотип, описание деятельности компании, прайс-листы, контакты).

Исполнитель:

подключает к сайту систему управления для наполнения сайта информацией и предоставляет заказчику доступ к ней;

наполняет страницу сайта материалами, предоставленными заказчиком;

подключает к сайту выбранный заказчиком домен и размещает сайт в сети интернет;

регистрирует сайт по поисковым системам;

предоставляет консультации по вопросам работы;

устраняет возможные ошибки программного обеспечения и работоспособности программы;

по запросу заказчика в течение 12 месяцев вносит изменения в оформление сайта (дизайн) бесплатно, изменения по индивидуальному заказу 200 грн

Стоимость работ и услуг по договору составила 10 000 грн. с НДС (а. с. 9 — 11).

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Дедлайны и неподписанные договоры

Согласно имеющимся в материалах дела копий расписок ответчика, последний получил от истца 29 февраля 2020 года средства в сумме 8 650 грн за изготовление сайта и 16 мая 2020 года средства в сумме 3 100 грн за изготовление интернет платформы бартер VIP.

В своей претензии от 26 июля 2020 года заказчик сообщил исполнителю, что последний не выполнил условия договора:

сроки выполнения заказа нарушены;

сайт не сделан;

пробная версия сайта не является тем, что было заказано;

сайт работает с большим количеством ошибок системного кода и предложил исполнителю вернуть средства в размере 13 100 грн. (а.с.14).

Исполнитель же сообщил, что до 18 сентября 2020 года будут внесены изменения в дизайн сайта и устранены технические недостатки, о чем отметил письменно и в тексте претензии.

Указано, что разработчик свои обязательства не выполнил, нарушил сроки выполнения работ, а акт выполненных работ стороны не подписывали.

Требование истца о возврате уплаченных средств за невыполнение условий договора он проигнорировал. Разработчик утверждал, что им приняты все возможные с его стороны меры по выполнению договора о предоставлении услуг.

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В результате суд встал на сторону айтишника.

«Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что истцом не доказан факт нарушения его прав и охраняемых законом интересов в рамках спорных правоотношений и отсутствие со стороны ответчика существенного нарушения договора, доказательств причинения убытков истцу и оснований для расторжения договора в связи с его невыполнением. При таких условиях, отсутствуют и основания для возврата истцу уплаченных им средств, пени и морального вреда», — сказано в материалах дела.

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