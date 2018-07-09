Работу виртуальных наружных зеркал электрокроссовера Audi e-tron сняли на видео

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Мы уже рассказывали вам о виртуальных наружных зеркалах электрокроссвера Audi e-tron, а теперь в сети появилось видео, которое позволяет оценить удобство их использования.

Снятое камерами изображение выводится на пару 7-дюймовых OLED-дисплеев трапецевидной формы, встроенных в промежутке между дверями и приборной панелью. Экраны сенсорные, так что изображение можно настроить под себя свайпами по их поверхности — меняется как угол обзора, так и масштаб отображения. По тапу на экран выводятся пиктограммы, с помощью которых можно поменять режима отображения в зависимости от условий движения (по трассе, во время поворота, во время парковки) и другие параметры.

Отметим, что на первый взгляд экраны не выглядят особо удобными из-за небольшого размера, неправильной формы и непривычного места расположения, однако после определенного периода привыкания наверняка можно будет привыкнуть и к таким зеркалам.

Основной причиной использования таких зеркал в Audi назвали улучшение аэродинамики, которое непосредственным образом сказывается на запасе хода электромобиля. Вдобавок камеры уменьшают габаритную ширину электромобиля на 15 см по сравнению с классическими зеркалами и снижают аэродинамические шумы за счет особой формы.

Виртуальные зеркала будут предлагаться в качестве дополнительной опции только на тех рынках, где законодательно разрешено использовать автмообили без классических боковых зеркал (например, в Японии).

Напомним, что ранее Audi показала внутренне убранство электрического кроссовера e-Tron Quattro со множеством экранов. Продажи серийной версии электрокроссовера Audi e-tron с батареей на 95 кВтч и запасом хода 400 км (WLTP) запланированы на конец 2018 года, а до 2020 года производитель собирается также выпустить компактный ситикар и премиальный седан Audi E-Tron GT.

Источник: InsideEVs