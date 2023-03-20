Рада уволила главу Михаила Федорова с должности главы Минцифры — его повысят до вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий

Верховная Рада проголосовала за увольнение главы Минцифры, а на следующем пленарном заседании его назначат на ту же должность, но уже с более широкими полномочиями — Федоров будет отвечать за развитие образования, науки и технологий (включая милитаритех).
Название новой должности — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины.
Кроме того, сегодня парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.
- В декабре 2018 года Михаил Федоров возглавил digital-направление избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского. В 2019 году был избран народным депутатом от партии Слуга народа, тогда и стал внештатным советником президента по digital-направлению. В августе того же года Федоров был назначен вице-премьер-министром, министром цифровой трансформации.
- Вместе с командой Министерства Федоров запустил ряд сервисов и проектов, в том числе портал и приложение государственных услуг «Дія» и специальное правовое пространство для IТ-компаний «Дія.City». Во время полномасштабного вторжения россии Федоров посодействовал запуску интернет-сервиса Starlink в Украине.
Более 400 резидентов и 4 млрд гривен уплаченных налогов — Дія.City отмечает свою первую годовщину