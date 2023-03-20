Рада уволила главу Михаила Федорова с должности главы Минцифры — его повысят до вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий

Верховная Рада проголосовала за увольнение главы Минцифры, а на следующем пленарном заседании его назначат на ту же должность, но уже с более широкими полномочиями — Федоров будет отвечать за развитие образования, науки и технологий (включая милитаритех).

Название новой должности — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сегодня парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по стратегическим отраслям промышленности Павла Рябикина.