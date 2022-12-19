Украинцы с начала декабря ввезли 1310 комплектов Starlink, 98% из них — с «нулевой растаможкой»

С начала месяца украинцы ввезли 1310 комплектов Starlink, 98% из них заехало на льготных условиях с применением нулевого НДС/пошлины (1278 штук). И это, несмотря на существенное подорожание как оборудования, так и абонплаты — цена комплекта выросла с $600 до $700, а стоимость месячная абонплата с $60 до $75.

Актуальные данные по состоянию на 19 декабря сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк вместе со статистикой по ввозимым генераторам.

Сколько завезли в Украину генераторов и Starlink за последнее время?

Самый распространенный способ ввоза — экспресс-отправка. Так завезли 1057 комплектов. Еще 231 был ввезен через пункты пропуска. Также 22 комплекта Starlink поступили в Украину по почте.

И как тут не припомнить, что с начала месяца Новая почта начала доставлять из интернет-магазинов Чехии — так можно покупать Starlink, EcoFlow и другую технику.

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Что касается генераторов, то по состоянию на 19 декабря в Украину ввезено на льготных условиях (с применением нулевого НДС/ пошлины) 235,9 тыс. генераторов разных типов. Из них 92% (217,3 тысячи) завезли юридические лица, а остальные 8% (18,6 тыс.) — физические лица. Всего за весь 2022 год в Украину въехало 510,3 тысяч генераторов.

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С начала ноября в Украине действуют льготные условия растаможки (с применением нулевого НДС/ пошлины) отдельных критических категорий товаров, введенных Постановлением КМУ №1260 от 9 ноября — сначала от уплаты ввозной пошлины и НДС освободили генераторы и аккумуляторы, а 29 ноября льготы расширили на оборудование Starlink, средства очистки воды и запчасти для электрогенераторов. На прошлой неделе Рада отменила налоги на импорт генераторов и терминалов Starlink, а также разрешила хранить до 2 т горючего без лицензии. Ожидается, что закрепление этих льготных условий на уровне закона поможет избежать проблем на таможне и штрафах.