Ракетный двигатель Starship Raptor от SpaceX взорвался во время испытаний

Во время подготовки SpaceX к четвертому полету Starship на своих объектах в Бока-Чика, штат Техас, на испытательной площадке SpaceX для ракетных двигателей в Макгрегоре, тоже в Техасе, похоже, сгорел двигатель Starship Raptor.

Местные СМИ пишут о мощном взрыве во время испытаний, пламя охватило башню. Пока от SpaceX не поступали сообщения об аварии. Телеканал NASASpaceflight показал инцидент в прямом эфире.

Испытание началось чуть после 16:12 по местному времени и, казалось, проходило нормально. Когда через 14 секунд после зажигания дым развеялся, двигатель выключился, и тест, казалось, завершился. Однако сразу после этого из нижней части площадки, где излучает пламя сопло ракетного двигателя, начал выходить огонь. Во время испытания в этой области наблюдалось пламя, характерное для Raptor. Новое пламя было оранжевым и двигалось вверх, прежде чем взрыв охватил всю конструкцию. Несмотря на инцидент, Илон Маск сообщил, что четвертый полет Starship произойдет через 10 дней.

Flight 4 in about 10 days https://t.co/1Fb0ProHjG — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024

В отличие от большинства ракетостроительных компаний, которые производят фиксированное количество двигателей, предназначенных для конкретных ракет будущего, SpaceX является богатой компанией. Прежде чем установить ракетный двигатель на Falcon 9, Starship Super Heavy или Starship, он проходит квалификационные испытания на объектах SpaceX в Макгрегоре. Типы ракетных двигателей можно различить по их выхлопу. В то время как выхлоп Merlin для Falcon Heavy оранжевый, выхлоп Raptor более чистый и имеет голубой оттенок. Двигатели Raptor — совершенно новая конструкция, созданная специально для Starship, они используют метан в качестве топлива.

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SpaceX часто модернизирует двигатели Raptor, пока они ждут установки на ускорители Starship. Сейчас используются двигатели Raptor 2. Они отличаются большей тягой и менее сложной конструкцией. Raptor разработан для использования в качестве топлива ресурсов Марса, в частности жидкого метана. Он значительно мощнее двигателей Falcon 9 и Merlin.

Источники: Wccftech, Alpha Centauri

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