Раздача Death Stranding, Мегараспродажа и программа вознаграждений в Epic Games Store

Сервис Epic Games Store подготовил сразу несколько приятных сюрпризов для своих пользователей. Все они позволяют существенно экономить на приобретении игр.

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Во-первых, на этой неделе бесплатно раздают игру Death Stranding, которая в своё время удостоилась звания «Выбор редакции ITC». Death Stranding – это игра в жанре action с открытым миром, созданная студией Kojima Productions. Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших США, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира. Игрок в роли постапокалиптического курьера должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения. Игра предлагает проработанную механику перемещения по пересечённой местности и элементы асинхронной многопользовательской игры. Бесплатная раздача Death Stranding в Epic Games Store продлится до 25 мая.

Во-вторых, в Epic Games Store началась Мегараспродажа, в рамках которой многие игры продаются со скидками. В некоторых случаях скидка может достигать 75%. При этом компания вернула купон Epic, который даёт дополнительную 25%-ную скидку на определённые игры. Первый купон можно получить на следующее странице. Его можно применить при покупке одной или нескольких игр на сумму от 399 грн с учётом любых скидок на распродаже. За оформление любой покупки, отвечающей условиям, пользователь автоматически получит еще один купон. Мегараспродажа в Epic Games Store продлится до 15 июня. Срок действия неиспользованных купонов также истечет 15 июня.

В-третьих, компания запустила новую программу вознаграждений Epic – своеобразный кешбек. Программа вознаграждений позволяет вернуть 5% от суммы покупки и потратить их в виде скидки на следующую транзакцию в Epic Games Store, которая удовлетворяет определённым условиям. Вознаграждения зачисляются на соответствующий баланс через 14 дней после покупки. Вознаграждения Epic можно сочетать с другими скидками и купонами. Такие вознаграждения имеют ограниченный срок действия – 25 месяцев с даты начисления на баланс вознаграждений.