Выбор редакции 2019: Игры

Последние несколько лет число игр, выходящих в течение года на Steam, росло просто таки угрожающими темпами, с чуть более 1800 в 2014 г. до пугающих 9700 в 2018 г. – индустрию захлестнул самый настоящий кризис перепроизводства. И похоже эта ситуация стала влиять и на разработчиков. 2019 г. ознаменовался снижением числа релизов на Steam в два раза, до уровня 2016 г. – 4350 игр в год. Причем данное падение нельзя объяснить переходом части игр на другие платформы, в первую очередь Epic Games Store, там речь идет о десятках, в лучшем случае сотнях продуктах, никак не тысячах. Похоже, здесь сработали классические инструменты саморегуляции рынка, что на самом деле говорит о зрелости индустрии. В любом случае, в 2019 г. вышло достаточно интересных игр, с которыми мы знакомили вас на страницах ITC.ua. Пришла пора назвать лучшие из них.

Глобальная стратегия

Total War: Three Kingdoms уже тринадцатая игра серии Total War, которой в следующем году исполнится 20 лет. Отрадно, что Creative Assembly все эти году находит чем удивить игроков. Обогатившись наработками Total War: Warhammer новая часть стала еще сложней и интересней. А направленность на китайский рынок позволила Three Kingdoms стать самой быстро продающейся игрой серии Total War, достигнув тиража в 1 млн. экземпляров меньше чем за неделю. Кроме того, Three Kingdoms поставила рекорд Steam для стратегических игр по числу одновременно играющих пользователей – 192 тыс. человек.



Симулятор

Можно долго спорить о том, к какому жанру стоит отнести новую игру Хидэо Кодзимы, но базовый геймплей Death Stranding – это все-таки симуляция работы курьера. Да, несколько необычного курьера в очень необычном мире, но все-таки курьера. В гениальности Death Stranding сомневаться не приходится, вот только гениальное ли это переосмысление жанра видеоигр или же гениальный троллинг, каждому придется решать самостоятельно. Нам кажется, что того и другого в ней примерно поровну.



Адвентюра

Все игры британской студии Inkle, авторов инструментария для создания интерактивных книг, отличаются обилием текста, потрясающим языком и нелинейностью. Не стала исключением и Heaven’s Vault, в которой в жанр визуальной новеллы органично вплетены элементы аркады и головоломки, а также уникальная механика расшифровки древнего языка.



Хоррор

Resident Evil 2 (2019) не просто не уступает оригиналу 1998 г., но во многим превосходит его. RE2 (2019) даже сложно назвать ремейком, несмотря на повторение сюжета, узнаваемость персонажей и многих геймплейных элементов – это самостоятельная игра. Она интересней, глубже, сложней и намного страшней вышедшего двадцать лет оригинала. Это переосмысление классики, и переосмысление, близкое к идеалу.



Action

Devil May Cry 5 – прямое продолжение предыдущей части слешера, вышедшей еще в далеком 2008 г. И надо сказать, Capcom, к которой разработка серии вернулась после не самого удачного ребута DmC: Devil May Cry, не ударила в грязь лицом. Старые, хорошо знакомые персонажи, высокооктановый геймплей, безумные комбо и три героя с различным стилем боя – что еще нужно поклонникам серии?



Action/adventure

FromSoftware, последние десять лет специализирующая на играх, делающих геймерам больно, не планирует останавливаться. И хотя новая проект студии, Sekiro: Shadows Die Twice, построен на несколько иных механиках, чем легендарная серия Souls, вы точно так же будете многократно умирать на местных боссах, заучивать паттерны их поведения и получать ударную дозу дофамина после победы.



Игра с открытым миром

И хотя 2019 г. оказался крайне неудачным для Ubisoft, в первую очередь из-за провала Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, один из проектов издателя все-таки заслуживает внимания. Tom Clancy’s The Division 2 оказалась ничуть не хуже оригинала 2016 г., кроме того, Massive Entertainment и Ubisoft продолжают развивать мир игры, добавляя новый контент, игровые события и классы персонажей.



Шутер

Мы отдаем себе отчет в том, что шестнадцатая часть серии Call of Duty, ребут подсерии Modern Warfare не является откровением с точки зрения игровых механик, с другой стороны как-то модернизировать привычный шутерный геймплей в целом очень непросто. Call of Duty: Modern Warfare (2019) получает награду «Шутер года» в первую очередь за попытку показать серую мораль современных гибридных войн и за то, что разработчики видеоигр не побоялись сказать то, что западные политики не могут признать уже десятилетие. Ну и, в конце концов, как шутер новый Modern Warfare действительно неплох.



Сетевой шутер

Выскочившая как чертик из табакерки Apex Legends от Respawn удивила многих. Вышедшая без предварительного анонса и рекламы игра моментально набрала внушительную пользовательскую базу и даже подвинула на время Fortnite с первого места Twitch. Бесплатность, очень неплохая шутерная часть, грамотные заимствования из других игр и жанров заслуженно приносят Apex Legends звание «Сетевой шутер года». А ведь Respawn выпустила в 2019 г. еще одну очень неплохую игру AAA-класса – Star Wars Jedi: Fallen Order. Удачный год для студии.



MMO/action

Разрыв с Activision и переход на Steam – лучшее, что случилось с Destiny 2 с момента релиза. Ставшая бесплатной базовая версии игры, Destiny 2: New Light, предоставляет пользователям массу интересного контента, накопившегося за несколько лет разработки, плюс возможность расширить свой игровой опыт за счет платных DLC. Destiny 2 продолжает развиваться, а выход New Light позволил привлечь к игре новых пользователей, которые вывели ее в Топ-10 игр Steam по числу играющих. И похоже MMO/action от Bungie поселилась в топе надолго.



Action/RPG

Лут-шутеры – квинтэссенция жанра action/RPG, а Borderlands 3 – лут-шутер на стероидах. Безумный, зубодробительный action здесь не останавливается ни на секунду, а количество разнообразного лута, выпадающего из убитых монстров и сундуков превышает все мыслимые пределы. Плюс четыре класса героев с тремя ветвями развития для каждого, масса контента и тонны юмора. Отличная возможность занять себя на пару вечеров или пару лет.



Ролевая игра

Disco Elysium – духовная наследница таких разговорных ролевых игр как Planescape: Torment и Torment: Tides of Numenera. Созданная небольшой эстонской инди-студией Disco Elysium подкупила игроков необычным игровым миром и героями, вычурными текстами и возможностью решить большинство проблем с помощью разговоров.



Инди-игра

Children of Morta – четвертая игра небольшой иранской (!) игровой студии Dead Mage. Эта очень аддиктивная roguelike RPG с трогательными сюжетом и стильной пиксельной графикой на поверку оказывает намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Отрадно, что авторы продолжают поддерживать игру и запланировали ряд интересных обновлений на 2020 г.



Карточная игра

Slay the Spire – еще одна крайне аддиктивная roguelike RPG, в этот раз с карточной боевой системой и динамическим сбором колоды во время прохождения. Даже если вы равнодушны к компьютерным карточным играм, обратите внимание на этот проект, ведь Slay the Spire – это, вероятно, самая правильная и легкая точка входа в данный игровой жанр. Приятно, что после двух лет в статусе Early Access и полноценного релиза в начале 2019 г. авторы продолжают совершенствовать свой проект, в частности вовсю идет работа над добавлением четвертого игрового персонажа, а в 2020 г. планируется релиз на iOS и Android.



DLC года

Хороший DLC не только добавляет в игру новый контент и механики, но может настолько изменить исходный продукт, что он будет ощущаться как совершенно новая игра. Что ж, Gathering Storm – это лучшее, что случилось с Civilization VI за последние два с половиной года. Игра перестала топтаться на месте и наконец-то приобрела должную глубину. Самое время отправить наконец-то старушку Civ V на пенсию и опробовать новые фишки Civ VI.



Ремастер года

По большому счету ремастер – это новая версия хорошо знакомой игры с обновленной графикой, способная запускаться на современных ПК и консолях. В случае же с культовой Catherine – это нечто большее. В Catherine: Full Body вас ждет совершенно новый персонаж, превращающий классический любовный треугольник в более сложную фигуру, новые концовки, которых стало уже тринадцать, новые сюжетные линии и ролики. Образцовый ремейк.



Графика

Слово 2019 г. в отношении игровой графики, это RTX – технология трассировки лучей в реальном времени. Реализацию RTX в своих проектах показали многие игровые разработчики, но лучше всех это удалось Remedy Entertainment в Control. Впрочем, работа художников Remedy со светом и тенью, с контрастом, умелое обращение с цветовой гаммой вызывают восторг даже при выключенной трассировке лучей.



Визуальный стиль

Удивительное дело, несмотря на то, что все герои Children of Morta – это в прямом смысле слова десяток пикселей, каждый из них обладает запоминающимся характером и внешностью (!), и к ним, как и к великолепно прорисованному дому Бергсонов, действительно привязываешься. Children of Morta – настоящие произведение искусства в стиле пиксель-арт.



Сценарий

Традиционно приз за лучший сценарий в нашей церемонии получают ролевые игры. 2019 г. не станет исключением, тем более, что с точки зрения текста основной претендент на эту награду, разговорная RPG Disco Elysium – эта игра, которая ближе других к тому, что мы называем серьезной литературой. В каждом абзаце, в каждом предложении здесь есть потайной смысл, а диалоги наполнены отсылками к другим произведениям. Это и неудивительно для игры, где ваше основное оружие – язык.



Музыка

Action/adventure A Plague Tale: Innocence ценна своим настроением, и важную роль в его создании играет саундтрек, непосредственно связанный с происходящим на экране. Композиции для игры сочинил французский композитор Оливье Деривьер, работавший над такими проектами как Alone in the Dark (2008), Remember Me, Vampyr и 11-11 Memories Retold. Темные мелодии, связанные с мрачными эпизодами игры, и светлые композиции, звучащие в моменты затишья, просто прекрасны. Отдельного упоминания заслуживает органичное вплетение в звуковую канву партий традиционных народных инструментов.



Звук

Так же как в сюжетной категории лидируют ролевые игры, так в борьбе за награду за лучший звуковой дизайн как правило соревнуются stealth/action и шутеры, где точность воспроизведения звуков оружия и окружения критично важны для вашего выживания на поле боя, особенно, если речь идет о сетевой игре. И в этому году приз достается Call of Duty: Modern Warfare (2019), которая стреляет и бабахает очень убедительно. Что ж, с опытом Infinity Ward в разработке шутеров это даже не удивительно.



Актерская игра

При разработке и продвижении Death Stranding Хидэо Кодзимы изначально ориентировался на привлечение профессиональных актеров с громкими именами, которые должны были сыграть роли ключевых персонажей в его таинственном проекте. И эта ставка сработала. Из всех звезд, принявших участие в создании этой необычной игры, мы решили выдели французскую актрису Леа Сейду (Blue Is the Warmest Color, Spectre, Farewell, My Queen), сыгравшую Фраджайл. Впрочем, Death Stranding заслуживает и еще одного приза – за лучший актерский ансамбль.



Игровой мем года

Расхожая фраза про «Ролик взорвавший интернет», как нельзя лучше подходит к инди-игре Untitled Goose Game. Ее главный герой – противный, надоедливый, настырный гусь, терроризирующий жителей небольшой деревеньки, моментально стал интернет-мемом. И тем самым продал игру миллионам пользователей, которые иначе бы и не заметили этот милый, но очень уж нишевый проект. 10 гусей из 10!



Провал года

В 2019 году хватало игр, которые можно было бы с отметить «почетным» призом в данной категории. Это и Anthem разработка которого превратилась в хаос, а запуск вызвал ярость игроков; это и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, которая не оправдала ожидания и провалилась в продаже; это и FIFA 20, версия которой на Nintendo Switch оказалась просто рескиненной FIFA 19, но редакция ITC.ua выбрала в этой категории другой проект – MechWarrior 5 Mercenaries. Мы целых 18 лет ждали однопользовательскую игру во вселенной Battletech и результат нас действительно сильно расстроил.



Лучшая украинская игра

Наверняка, вас не удивит выбор редакции в данной категории. У Metro Exodus есть свои минусы, и их может быть даже больше, чем нам хотелось бы, но всерьез ругать игру за это не хочется. Студия 4A нарисовала очень атмосферную антиутопическую картину, которая запомнится игрокам чем-то большим, чем страшилками из темноты и «постсоветской эстетикой» и, может быть, заставит задуматься.



Игра года

По нашему мнению, Игра года – это игра, которая больше других удивила вас, предоставила новый опыт, яркие эмоции и свежие впечатления. В прошедшем году такой игрой для редакции ITC.ua стала Disco Elysium от эстонской студии ZA/UM – проект-неожиданность, появившийся буквально из неоткуда и принесший своим создателям сразу четыре The Game Awards 2019. Невероятный результат для студии дебютанта! Что ж, мы с удовольствием приложим к этим призам и звание Игра года от редакции ITC.ua.



Что ж, в 2019 г. процент ПК- и мультиплатформенных игр в списке Игр года получился выше, чем в 2018 г., за что стоит сказать спасибо нескольким инди-проектам. А впереди нас ждет очень интересный 2020 г. не только из-за переноса части проектов 2019 г. на более поздний период, но и в связи с выходом консолей нового поколения, которое ожидает нас следующей осенью. В январе нас ждет традиционное затишье, а первые действительно важные релизы запланированы аж на март 2020 г., так что вам хватит времени пройти все проекты получившие наши награды.

Мы же вернемся в начале 2020 г. с итогами года в киноиндустрии. Оставайтесь на связи, и с наступающим Новым годом!