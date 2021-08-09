Razer переименовала свою умную защитную маску с RGB-подсветкой в Razer Zephyr и начала принимать заявки на бета-тестирование

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Razer открыла регистрацию на бета-тестирование своей умной защитной маски, чей выход запланирован на четвертый квартал 2021 года. Футуристический продукт, который изначально назывался Project Hazel, получил новое, коммерческие название — Razer Zephyr.

Razer изначально представила концептуальный многоразовый респиратор N95 (они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц) под названием Project Hazel на январской выставке CES 2021. Интерес к концепту оказался настолько высоким, что в итоге Razer решила воплотить его в реальном продукте, а на E3 2021 состоялся анонс обновленного варианта — с внутренней RGB-подсветкой и антизапотевающим покрытием.

Записаться на бета-тест Razer Zephyr можно на официальном сайте проекта, а участвовать могут все желающие (по крайней мере, форма заявки не предполагает наличие региональных ограничений).

Razer также в очередной раз изменила дизайн маски — в нижней части появился решетчатая вставка, которого не было видно на предыдущих изображениях.

Как предполагает The Verge, новый элемент может обеспечивать дополнительную вентиляцию или усиление голоса через встроенный динамик. Кроме того, немного изменилась форма маски — она стала более обтекаемой и шире.

В Razer не раскрывают никаких деталей программы бета-тестирования — нет ни точной даты, ни условий. Конкретная дата старта продаж и стоимость Razer Zephyr тоже остаются неизвестными.

Конкурировать маска Razer будет с LG Puricare, которая недавно получила апдейт (обзавелась микрофонами и динамика) и другими высокотехнологическими модными масками.