Razer на E3 2021 — «самый компактный» 14-дюймовый ноутбук Razer Blade 14 на Ryzen 9 5900HX, 165-Гц монитор Raptor 27 и медицинская маска Project Hazel

Razer провела собственный онлайн-ивент на E3 2021, где анонсировала несколько продуктов, включая свой первый ноутбук на платформе AMD Ryzen, который составит конкуренцию ASUS Zephyrus G14.

После нескольких утечек Razer официально представила 14-дюймовый игровой ноутбук Razer Blade 14 на базе флагманского AMD Ryzen 9 5900HX. Это первый ноутбук Razer Blade на мобильной платформе AMD Ryzen, который производитель называет «самым компактным» в своем классе.

Система охлаждения лэптопа выполнена на базе двух 88-лопастных вентиляторов и испарительной камеры.

На американском сайте Razer цены на Razer Blade 14 начинаются от 1800 долларов за базовую конфигурацию со 144-Гц экраном Full HD и видеокартой GeForce RTX 3060. Средняя конфигурация с панелью QHD 165 Гц и GeForce RTX 3070 оценивается в 2200 долларов, а топовая с адаптером GeForce RTX 3080 стоит целых 2800 долларов.

Технические характеристики Razer Blade 14

Когда и по какой цене Razer Blade 14 появится в Украине, пока не сообщается.

Razer обновила свой минималистический игровой монитор Raptor 27. Среди ключевых улучшений — более быстрая панель с поддержкой кадровой частоты 165 Гц (против 144 Гц у оригинальной модели), технология компенсацией низкой частоты кадров FreeSync Premium для более плавного игрового процесса и сертификация THX. Как и модель 2019 года, обновленный Raptor 27 поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, а его 27-дюймовая матовая панель IPS разрешением QHD обеспечивает покрытие 95% цветовой охват диапазона DCI-P3. Набор портов остался прежним: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой DisplayPort, два USB Type-A 3.2 Gen 1 и аудиоразъем 3,5 мм.

В продажу обновленный Raptor 27 поступит в третьем квартале по рекомендованной цене 800 долларов — на 100 долларов дороже предшественника. В дополнительные 100 долларов обойдется адаптер VESA под специальный настольный кронштейн вместо стандартной подставки со светодиодной подсветкой Chroma или любое другое крепление VESA.

Нашумевшая многоразовая маска Razer с RGB-подсветкой Chroma и усилителем голоса выйдет ограниченным тиражом в четвертом квартале 2021 года и будет продаваться через сайт Razer. Точная дата старта продаж, объем партии и цена пока не сообщаются. Пока Razer предлагается подписаться на обновления и примерить маску с помощью специального AR-фильтра для Instagram.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 24, 2021