Razer на E3 2021 — «самый компактный» 14-дюймовый ноутбук Razer Blade 14 на Ryzen 9 5900HX, 165-Гц монитор Raptor 27 и медицинская маска Project Hazel

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Razer провела собственный онлайн-ивент на E3 2021, где анонсировала несколько продуктов, включая свой первый ноутбук на платформе AMD Ryzen, который составит конкуренцию ASUS Zephyrus G14.

Razer Blade 14

После нескольких утечек Razer официально представила 14-дюймовый игровой ноутбук Razer Blade 14 на базе флагманского AMD Ryzen 9 5900HX. Это первый ноутбук Razer Blade на мобильной платформе AMD Ryzen, который производитель называет «самым компактным» в своем классе.

Система охлаждения лэптопа выполнена на базе двух 88-лопастных вентиляторов и испарительной камеры.

На американском сайте Razer цены на Razer Blade 14 начинаются от 1800 долларов за базовую конфигурацию со 144-Гц экраном Full HD и видеокартой GeForce RTX 3060. Средняя конфигурация с панелью QHD 165 Гц и GeForce RTX 3070 оценивается в 2200 долларов, а топовая с адаптером GeForce RTX 3080 стоит целых 2800 долларов.

Технические характеристики Razer Blade 14

Платформа: 7-нм APU AMD Ryzen 9 5900HX (8 ядер/16 потоков, 3,3/4,6 ГГц, 16 МБ L3 и Radeon Vega 8).

Графика: на выбор три GPU NVIDIA — RTX 3060, RTX 3070 или RTX 3080.

Дисплей: на выбор две матовые панели — QHD 165 Гц 100% DCI-P3 или FHD 144 Гц 100% sRGB.

ОЗУ: 16 ГБ DDR4-3200 МГц (распаянная)

SSD: 1 ТБ (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4).

Аккумулятор и автономность: встроенный элемент на 61,6 Вт·ч, до 12 часов на одном заряде.

Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2.

Порты ввода-вывода: два UBC-C (3.2 Gen 2 Charging — Display Port), два USB-A (3.2 Gen 2), HDMI 2.1, 3,5 мм.

Клавиатура: матово-черная отделка, подсветка Razer Chroma RGB и защита от случайных нажатий.

Тачпад: Microsoft Precision Glass Touchpad.

Камера: инфракрасная камера (1 Мп / 720P) с поддержкой функции Windows Hello

Аудио: стереодинамики с поддержкой объемного звучания THX Spatial Audio.

Корпус: алюминиевый CNC с анодированием.

Габариты и масса: 319,7х220х16,8 мм при 1,78 кг.

Когда и по какой цене Razer Blade 14 появится в Украине, пока не сообщается.

Raptor 27

Razer обновила свой минималистический игровой монитор Raptor 27. Среди ключевых улучшений — более быстрая панель с поддержкой кадровой частоты 165 Гц (против 144 Гц у оригинальной модели), технология компенсацией низкой частоты кадров FreeSync Premium для более плавного игрового процесса и сертификация THX. Как и модель 2019 года, обновленный Raptor 27 поддерживает технологию NVIDIA G-Sync, а его 27-дюймовая матовая панель IPS разрешением QHD обеспечивает покрытие 95% цветовой охват диапазона DCI-P3. Набор портов остался прежним: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4, USB-C с поддержкой DisplayPort, два USB Type-A 3.2 Gen 1 и аудиоразъем 3,5 мм.

В продажу обновленный Raptor 27 поступит в третьем квартале по рекомендованной цене 800 долларов — на 100 долларов дороже предшественника. В дополнительные 100 долларов обойдется адаптер VESA под специальный настольный кронштейн вместо стандартной подставки со светодиодной подсветкой Chroma или любое другое крепление VESA.

Project Hazel

Нашумевшая многоразовая маска Razer с RGB-подсветкой Chroma и усилителем голоса выйдет ограниченным тиражом в четвертом квартале 2021 года и будет продаваться через сайт Razer. Точная дата старта продаж, объем партии и цена пока не сообщаются. Пока Razer предлагается подписаться на обновления и примерить маску с помощью специального AR-фильтра для Instagram.

We know you’ve been waiting for the Project Hazel smart mask to become a reality – we’re working on it and there’ll be news soon! Meantime, we’ve made our Project Hazel smart mask available as an Instagram AR Filter. Check out how it looks like on you: https://t.co/jGFjDnZHDU pic.twitter.com/j8bo5twjYU — R Λ Z Ξ R (@Razer) April 24, 2021

Напомним, Razer изначально представила концептуальный многоразовый респиратор N95 (они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц) под названием Project Hazel на январской выставке CES 2021. Интерес к концепту оказался настолько высоким, что в итоге Razer решила воплотить его в реальном продукте. Конкурировать маска Razer будет с LG Puricare, которая официально продается в Украине, и другими высокотехнологическими модными масками.

Новый компактный 130-ваттный адаптер питания

Еще один анонс — новый компактный адаптер питания GaN на 130 Вт с двумя разъемами Type-C и еще двумя Type-A с возможностью зарядки до 4 устройств одновременно. Через USB-C можно получить максимально 100 Вт, тогда как оставшиеся Type-A выдают по 18 Вт каждый.