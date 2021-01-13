Razer показала «самую умную» многоразовую маску N95 — со встроенным громкоговорителем и (ну разумеется!) подсветкой Chroma RGB





Razer на цифровой выставке CES 2021 представила многоразовый респиратор N95 (они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц) под названием Project Hazel, которую сама компания называет «самой умной в мире» маской санитарно-гигиенического назначения.

Важно оговорить, что у продукта нет ни цены, ни даты выхода. Пока это лишь концепт, не предназначенный для массового производства в текущем виде. Этот концептуальный дизайн маски выделяется глянцевой внешней оболочкой из водонепроницаемого и устойчивого к царапинам переработанного пластика. Сама оболочка — прозрачная (чтобы можно было читать по губам и видеть мимику собеседника).

И хотя Razer описывает Project Hazel как маску с медицинским сертификатом N95, необходимых для этого разрешений от регуляторных органов компания еще не получила. Представитель знаменитого американского производителя игровых компьютеров и периферии сообщил The Verge, что по проекту компания сотрудничает с группой медицинских экспертов и исследователей.

Отличительной особенностью этой маски являются две круглые вентиляционные зоны по бокам рта, которые придают устройству футуристический вид противогаза. По замыслу разработчиков Project Hazel, здесь будут использоваться активные дисковые вентиляторы, фильтрующие вдыхаемый воздух, а также выдыхаемый CO 2 . В планах разработчиков и вышеупомянутая сертификация N95. То есть, устройство будет эффективно блокировать 95 процентов частиц, переносимых по воздуху, включая вирус COVID-19 и другие распространенные патогены. Вентиляторы будут съемными и при необходимости их можно будет заменить. Правда, пока Razer не решила два важных вопроса: первый касается частоты замены клапанов, а второй способа, который позволит своевременно предупредить пользователя об этом. Для уведомлений Razer планирует использовать специальное мобильное приложение.

Чтобы голос звучал четко и достаточно громко, конструкторы Razer предусмотрели место для микрофонов и динамиков. В Razer заявили, что работают со звукорежиссерами THX, чтобы устройство было достаточно громким, но при этом не доставляло неудобств окружающим людям.

Razer утверждает, что конструкция Project Hazel, несмотря на множество технологических решений, продумана таким образом, чтобы быть максимально удобной. Мягкий резиновый уплотнитель обеспечивает плотное прилегание к лицу, а регулируемые ушные петли позволят наилучшим образом закрепить маску. Впрочем, она, вероятно, все равно будет ощущаться немного тяжелее обычной.

И Razer не была бы собой, если бы оснастила маску фирменной подсветкой Chroma RGB — каждое из колец между клапаном и усилителем может подсвечиваться любым цветом, а в темной время суток автоматически активируется набор светодиодов для освещения области вокруг рта, чтобы другие могли видеть артикуляцию говорящего.

Предусмотрен выпуск маски в двух цветах — черном и сером. В довесок к маске идет зарядный футляр с функцией УФ-стерилизации. Но пока все это находится на стадии разработки и пока неясно, когда такая маска может выйти на рынок.