«Project Hazel станет реальностью». Razer займется выпуском многоразовых масок с RGB-подсветкой Chroma и усилителем голоса

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Мы тоже проверили календарь, но для первоапрельских шуток еще рановато; с другой стороны, учитывая текущую ситуацию с распространением коронавируса, такая маска может стать настоящим хитом продаж.

О планах воплотить концепт умной многоразовой маски N95 в футуристическом дизайне в реальный продукт рассказал исполнительный директор Razer Мин-Лян Тан в интервью Yahoo Finance.

«Мы размышляли, это концептуальный проект, и сомневались, будет ли он вообще востребован, когда начнется вакцинация и все остальное. Но мы решили воплотить эту идею в реальность и начать поставлять умные маски на рынок». «Project Hazel станет реальностью. Мы собираемся сделать это, и я думаю, что все мы, к сожалению, еще долго будем носить маски». из комментария главы Razer изданию Yahoo Finance.

Увы, глава Razer не уточнил ни сроков, ни цены серийной маски. Будет ли серийная модель отличаться от концепта, и если да, то чем именно, пока тоже неизвестно.

Напомним, Razer представила концептуальный многоразовый респиратор N95 (они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц) под названием Project Hazel на январской выставке CES 2021. Концепт выделяется как необычным футуристическим дизайном, так и множеством интересных инженерных решений — активные дисковые вентиляторы с медицинским сертификатом N95, сменные фильтры, микрофоны и динамики, усиливающий голос владельца, фирменная подсветка Chroma RGB и зарядный футляр с функцией УФ-стерилизации. Подробнее о Project Hazel можно узнать из нашего предыдущего материала.