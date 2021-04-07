Razer напряглась. Will.i.am в партнерстве с дизайнером скафандров SpaceX выпустил умную защитную маску XUPERMASK

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Американский рэпер Will.i.am с умных часов и аксессуаров для iPhone переключился на защитные маски — фронтмен хип-хоп-группы Black Eyed Peas объединился с американской компанией Honeywell для выпуска умной многоразовой маски XUPERMASK в футуристическом дизайне. В разработке также участвовал дизайнер Хосе Фернандес, проектировавший скафандры для SpaceX.

Помимо футуристического дизайна, в XUPERMASK применяется несколько интересных технологических решений — запатентованная Honeywell технология фильтрации HEPA с двумя вентиляторами, сменные фильтры, светодиодная подсветка и встроенный микрофон. В наборе с маской идут беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой Bluetooth 5.0.

В комплект поставки также входит специальный кейс для переноски, накладки для наушников, зарядный кабель USB-C и дополнительная тканевая маска.

По сути, с точки зрения дизайна и возможностей XUPERMASK — прямой конкурент нашумевшей Razer Project Hazel, которая сейчас готовится к выходу на рынок.

В то же время XUPERMASK — не концепт, а реальный продукт. Ее продажи в США начнутся с 8 апреля в двух цветах (чёрном и белом) и двух размерах. Рекомендованная цена новинки — 299 долларов.