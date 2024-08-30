Realme Buds T01 – бюджетные наушники с автономностью 28 часов и ценой $15

Realme подготовила к выпуску новые бюджетные беспроводные наушники Realme Buds T01. Они лишены активного шумоподавления, однако предлагают игровой режим с малой задержкой и длительное время автономной работы.

Наушники Realme Buds T01 оснащены 12-миллиметровым динамиком и PET диафрагмой. В новинке используется модуль беспроводной связи Bluetooth 5.4. В игровом режиме задержка составляет 88 мс. Поддерживается функция Google Fast Pair и фирменное приложение Realme Link.

Несмотря на отсутствие активного шумоподавления, наушники поддерживают AI Environmental Noise Cancellation для голосовых звонков. Благодаря этому отсекаются посторонние звуки вокруг пользователя, что должно улучшить восприятие собеседником.

Встроенные в наушники аккумуляторы имеют емкость 40 мАч. Они обеспечивают до 7 часов автономной работы. Вместе с батареей зарядного чехла (400 мАч) автономность увеличивается до 28 часов. За 10 минут подзарядки батареи наушников набирают достаточно заряда, чтобы воспроизводить музыку в течение 2 часов. Корпус обеспечивает защиту от брызг по стандарту IPX4.

Беспроводные наушники Realme Buds T01 уже поступили в продажу в некоторых регионах по цене около $15. На выбор пользователей доступны версии белого и черного цветов.

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Источник: gsmarena

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