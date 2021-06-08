Realme GT на Snapdragon 888 выходит в Европе — от €549 за версию 12/256 ГБ
Realme GT 5G вышел в Китае еще в марте, но до глобального рынка добрался только сейчас. В Европе рекомендованная цена смартфона составляет 549 евро (18 163 гривны по курсу), что делает его одним из самых доступных, если не самым доступным флагманом со Snapdragon 888. Иными словами, «топ за свои деньги».
Если говорить о современных моделях, то Realme GT представляется весьма достойным конкурентом Xiaomi Mi 11, чья европейская цена стартует от 749 евро. И это цена за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
На сайте Realme сообщается, что GT будет поставляться в Бельгию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Португалию, но само устройство пока недоступно для покупки. Когда и по какой цене Realme GT появится в Украине, пока не сообщается.
Пока неясно, чем (кроме расширенной функциональности и официальной гарантии) глобальная версия будет отличаться от китайской.
Характеристики китайской версии Realme GT 5G
- Платформа: 5-нм SoC Qualcomm Snapdragon 888 со встроенным модемом 5G. Смартфон набирает 750 000 баллов в AnTuTu.
- Память (LPDDR5 и UFS 3.1): 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено
- Экран: 6,43 дюйма AMOLED, 2400×1080 пикселей, частота обновления изображения 120 Гц, 98% пространства NTSC и 100% пространства DCI-P3
- Основная камера — тройная:
- Главный модуль (широкоугольный): сенсор Sony IMX682 разрешением 64 Мп + 6P объектив F/1,8 (ЭФР 26 мм), PDAF
- Ультраширокоугольный: сенсор разрешением 8 Мп + объектив с диафрагмой F/2,3 и углом обзора 119°
- Макро: сенсор разрешением 2 Мп + 3P объектив с диафрагмой F/2,4 и ЭФР 21,88 мм
- Съемка видео: [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240 и [email protected]
- Фронтальная камера — одинарный модуль: 26 Мп, 78°, F/2,5. Врезана в круглое отверстие в левом верхнем углу экрана.
- Аккумулятор: 4500 мА•ч. поддержка быстрой проводной зарядки до 65 Вт
- Материалы корпуса: алюминиевая рамка + стекло или кожаная обивка сзади.
- Габариты и масса: 158,5х73,3х8,4 мм (стеклянная версия)/9,1 мм (кожаный вариант) при 186 г/186,5 г
- ОС: Realme UI 2.0 (Android 11)
- Другие особенности: стереодинамики Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive), двухдиапазонный GPS, NFC, два слота Nano SIM и USB Type-C