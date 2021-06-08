Realme GT на Snapdragon 888 выходит в Европе — от €549 за версию 12/256 ГБ

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Realme GT 5G вышел в Китае еще в марте, но до глобального рынка добрался только сейчас. В Европе рекомендованная цена смартфона составляет 549 евро (18 163 гривны по курсу), что делает его одним из самых доступных, если не самым доступным флагманом со Snapdragon 888. Иными словами, «топ за свои деньги».

Если говорить о современных моделях, то Realme GT представляется весьма достойным конкурентом Xiaomi Mi 11, чья европейская цена стартует от 749 евро. И это цена за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

На сайте Realme сообщается, что GT будет поставляться в Бельгию, Германию, Люксембург, Нидерланды и Португалию, но само устройство пока недоступно для покупки. Когда и по какой цене Realme GT появится в Украине, пока не сообщается.

Пока неясно, чем (кроме расширенной функциональности и официальной гарантии) глобальная версия будет отличаться от китайской.

Характеристики китайской версии Realme GT 5G