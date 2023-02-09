Realme GT Neo 5 — смартфон с поддержкой зарядки на 240 Вт (новый рекорд) и полной зарядкой менее чем за 10 минут

Realme подготовила к выпуску новый смартфон под названием Realme GT Neo 5, главной особенностью которого является поддержка быстрой зарядки мощностью 240 Вт. Таким образом, новинка превзошла предыдущего рекордсмена Redmi Note 12 Discovery Edition с поддержкой HyperCharge мощностью 210 Вт и теперь является рекордсменом по скорости зарядки.

Как заявляет производитель, благодаря столь высокомощной зарядке батарея Realme GT Neo 5 ёмкостью 4600 мАч может полностью зарядиться всего за 9,5 минуты. Если у пользователя нет времени «так долго» ждать, то смартфон способен восполнить 20% заряда батареи за 80 секунд или 50% — за 4 минуты.

Следует отметить, что на рынок поступят две версии Realme GT Neo 5, которые отличаются мощностью зарядки, ёмкостью батареи и памятью. Топовая версия имеет 16 ГБ оперативной памяти, хранилище ёмкостью 256 ГБ или 1 ТБ и поддерживает быструю зарядку мощностью 240 Вт. Более доступный вариант комплектуется батареей ёмкостью 5000 мАч, содержит 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, но ограничен мощностью зарядки «всего лишь» 150 Вт.

Обе версии Realme GT Neo 5 оснащены 6,74-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2772×1240 точек, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и частотой обновления 144 Гц. Частота опроса сенсора достигает 1500 Гц. Устройство несёт на борту флагманский процессор the Snapdragon 8 Plus Gen 1. На задней панели расположена тройная камера. Главный модуль включает 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, оптическую систему стабилизации изображения и объектив с диафрагмой f/1.9. Ещё пользователям доступен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 112 градусов и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Ещё одной особенностью новинки можно назвать RGB подсветку на задней панели.

Смартфон Realme GT Neo 5 пока что доступен лишь в Китае:

Realme GT Neo 5 240W 16 ГБ + 256 ГБ – $470;

Realme GT Neo 5 240W 16 ГБ + 1 ТБ – $515;

Realme GT Neo 5 150W 8 ГБ + 256 ГБ – $368;

Realme GT Neo 5 150W 12 ГБ + 256 ГБ – $400;

Realme GT Neo 5 150W 16 ГБ + 256 ГБ – $427.

Источник: gsmarena