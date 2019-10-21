Realme опубликовал исходный код ядер Realme XT, Realme 5 и Realme 5 Pro





Суббренд Realme китайской компании Oppo, который сегодня называют новой угрозой Xiaomi и ее суббренду Redmi, делает успехи в завоевании доверия и расположения пользователей Android. В отличие от именитых брендов, Realme занимает более дружественную к разработчикам позицию, предоставляя тем простую возможность разблокировки загрузчика на своих смартфонах. Кроме того, Realme публиковала исходный код ядер со времен Realme 1, и сейчас, следуя доброй традиции, разработчики сделали то же самое для новейших моделей Realme XT, Realme 5 и Realme 5 Pro.

Опубликованный код ядра развязывает руки разработчикам и энтузиастам, позволяя им создавать неофициальные прошивки для смартфона. Желающие могут скачать исходный код ядер, перейдя по ссылкам на GitHub в конце этой заметки.

Напомним, из коробки Realme XT, Realme 5 и Realme 5 Pro, которые с точки зрения соотношения цены и характеристик, на сегодняшний день выступают одними из самых привлекательных в сегменте работают под управлением прошивки ColorOS на базе ОС Android Pie. Как мы уже отмечали ранее, в случае Realme малоизвестность бренда и программная сторона — единственное, что может отпугнуть покупателя даже при впечатляющих технических характеристиках и адекватной цене. И разблокированный загрузчик с потенциальным множеством сторонних прошивок могут существенно повысить привлекательность смартфонов Realme в глазах потенциальных покупателей, в том числе и украинских, учитывая, что Oppo с недавних пор представлена у нас официально, а подшевный Realme готовится к экспансии на рынок Европы.

Буквально на прошлой неделе дебютировал первый флагманский смартфон бренда Realme X2 Pro, который вполне можно назвать топом за свои деньги в верхнем сегменте. При стартовой цене в €399 смартфон Realme X2 предлагает почти все, что есть сейчас на рынке: топовую SoC Snapdragon 855+, 90-герцовый экран, 64-мегапиксельную камеру, NFC, стереодинакими и сверхбыструю зарядку на 50 Вт (всего за полчаса можно получить 80% заряда). Очевидно, что вскоре и для Realme X2 Pro опубликуют исходный код прошивки.

Источник: 1, 2, 3