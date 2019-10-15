Дешевле Xiaomi Mi 9. Европейские продажи смартфона Realme X2 Pro с SoC Snapdragon 855+, 64-Мп квадрокамерой и 50-ваттной зарядкой стартуют в ноябре





Как и было запланировано, сразу после китайской презентации флагманского смартфона Realme X2 Pro, оказавшегося самым настоящим «топом за свои деньги», суббренд Realme китайской компании Oppo провел презентацию в Мадриде, заявив о расширении своего присутствия в Европе. Одновременно с флагманской моделью Realme X2 Pro дебютировали более доступные Realme X2 и Realme 5 Pro, ранее представленные в Индии и Китае. Именно с этими тремя моделями Realme будет конкурировать с нынешними лидерами европейского рынка смартфонов Samsung и Xiaomi.

Снова приводить характеристики Realme X2 Pro особого смысла нет, мы очень подробно расписали их по итогам китайской премьеры пару часов назад. Никаких отличий у европейского варианта Realme X2 Pro нет, так что сразу перейдем к главному — срокам начала продаж и ценам.

Итак, европейцы смогут купить Realme X2 Pro в первых числах ноября. Цены указываются следующие: базовая версия с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти обойдется в €399, средняя с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — €449, а топовая с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — €499. Таким образом, европейский цены оказались выше китайских, что вполне закономерно. Но даже при такой цене новинка представляется весьма интересным вариантом к рассмотрению. Для сравнения, актуальные флагманы Xiaomi Mi 9 и Mi 9T Pro в Европе предлагаются соответственно за €449 и $399. При этом Realme X2 Pro по ряду технических параметров (более производительная платформа, камера и быстрая зарядка) лучше конкурирующих моделей Xiaomi, не говоря уже о флагманах более именитых производителей, которые гораздо дороже.

Учитывая, что Oppo с недавних пор официально представлен на украинском рынке смартфонов, не исключено, что в будущем Realme X2 Pro доедет и до нас.

Realme X2 — это упрощенная и более доступная версия Realme X2 Pro. В Европе Realme X2 начнется продаваться 29 октября по цене €300 за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Напомним, за эту сумму покупатель получает смартфон на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 730G, оснащенный экраном Super AMOLED диагональю 6,4 разрешением Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев и каплевидным вырезом. В оснащении устройства также можно выделит основную квадрокамеру с сенсорами разрешением 64 (основной), 8 (сверхширокоугольный), 2 (макро) и 2 (анализ глубины) Мп, фронтальную на 32 Мп, аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с быстрой 30-ваттной зарядкой.

Стоящий еще на ступеньку ниже Realme 5 Pro отличается SoC Snapdragon 712, 6,3-дюймовым экраном IPS разрешением FHD+ с каплевидным вырезом и 48-мегапиксельной квадрокамерой. Realme 5 Pro стартует с отметки €199 за версию 4/128 ГБ (есть и вариант 8/128 ГБ за €249), его продажи начнутся 18 октября.

Источник: GSM Arena