Все и сразу. Realme X2 Pro предлагает Snapdragon 855+, экран 90 Гц, 64-Мп камеру, NFC, стереодинамики и 50-ваттную зарядку при цене $380





Как и ожидалось, сегодня cуббренд Realme китайской компании Oppo официально представил свой первый флагманский смартфон — Realme X2 Pro, который еще до анонса окрестили убийцей Xiaomi и Redmi. Еще до его премьеры слухи пророчили этой модели характеристики лучше именитых флагманов и низкую стоимость — самую низкую среди всех моделей на SoC Snapdragon 855+. И сейчас можно сказать, что эти слухи не просто подтвердились, но даже превзошли ожидания: считалось, что стоимость модели составит примерно $420, а на деле получилось $380 за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти UFS 2.1.

Realme X2 Pro, несмотря на низкую цену, является флагманским во всех проявлениях устройством. Единственное, что Realme X2 Pro оснащается традиционным плоским экраном, а не изогнутым, покрывающим еще и боковые грани, как Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro. По остальным параметрам новинка китайского производителя ничем не уступает. Говоря об экране, в данном случае это панель Super AMOLED диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с кадровой частотой 90 Гц, поддержкой HDR 10+ и охватом 100% цветового пространства DCI-P3. Сканер отпечатков встроен здесь встроен в экран, а скорость его срабатывания — 0,23 с.

Аппаратным базисом Realme X2 Pro служит, как отмечалось выше, передовая флагманская SoC Snapdragon 855+. И, как будто обычной вычислительной мощности Snapdragon 855+ мало, в нагрузку новинка получила еще фирменную технологию HyperBoost 2.0. которая предназначена для программного повышения производительности смартфонов в играх. В системе охлаждения применяется тепловая трубка площадью 1373 мм2, которая в числе остального должна гарантировать способность держать высокие нагрузки долгое время без каких-либо проблем с перегревом.

Базовая версия Realme X2 Pro оснащается 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти UFS 2.1. Слота MicroSD здесь нет, но есть варианты с большими объемами памяти: 6/128 ГБ и даже 12/256 ГБ. Причем в старших версиях используется уже более быстрая память UFS 3.0.

На задней панели Realme X2 Pro находится вертикальная ориентированная в верней части по центру квадрокамера. Главный модуль — 64-мегапиксельный (сенсор Samsung GW1 формата 1/1,72 дюйма) с широкоугольным светосильным объективом диафрагмой F/1,8. Ему аккомпанируют «ширик» (8 Мп, угол обзора — 115°) и «телевик» (13 Мп диафрагмой F/2,5) c 5-кратным гибридным оптическим и 20-кратным максимальным зумом. Последний модуль — бесполезный сенсор разрешением 2 Мп с объективом диафрагмой F/2,4 для анализа глубины сцены. Фронтальная камера основана на 16-мегапиксельном сенсоре с размером пикселей 1 мкм и фильтром Quad Bayer (соседние пиксели в матрице 2х2 имеют одинаковые цвета для повышения качества съемки в условиях недостаточного освещения). Смартфон поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с и позволяет записывать замедленные видеоролики с частотой 960 к/с.

Емкость аккумуляторной батареи составляет стандартные в этом сегменте 4000 мА·ч, причем поддерживается быстрая зарядка мощностью 50 Вт через разъем USB-C — всего за полчаса можно получить 80% заряда.

Из остального можно отметить вибромоторчик для тактильной обратной связи в играх, стереодинамики Ultra-Linear с поддержкой Dolby Atmos и звучания Hi Res Audio (воспроизведение звука в формате 24 бита/192 кГц), разъем 3,5 мм, а также модуль NFC для бесконтактных платежей наряду с другими привычными интерфейсами и сенсорами.

Рамка смартфона изготовлена из алюминиевого сплава, фронтальная и тыльная панель оформлены стеклом Gorilla Glass 5. Габариты и масса Realme X2 Pro — 161×75,7×8,7 мм и 199 граммов.

Как было сказано вначале, базовый Realme X2 Pro с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценивается в $380, средний вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит $410, а топовый с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти оценен в $465. Отметим, что это специальные цены на смартфоны из первой партии, но обычные будут ненамного выше — всего на $15 дороже.

Realme X2 Pro предлагается в четырех цветах корпуса: градиентные Ocean Blue и Midnight Silver, а также версии Master Edition в красном и сером цветах. Версия Master Edition доступна только в конфигурации 12/256 ГБ.

Позже сегодня в Мадриде состоится европейская премьера Realme X2 Pro, после чего станут известны условия выпуска (цена и сроки начала продаж) новинки в Европе.

Источник: Gizmochina