Reddit обогнал Facebook и стал третьим по популярности сайтом в США по версии Alexa. В Украине в топ-5 до сих пор входит Vk.com

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Исследовательская компания Alexa, которая принадлежит Amazon, опубликовала свежий рейтинг самых популярных сайтов. Прежде всего отметим, что рейтинг составляется на основе ежемесячного трафика сайтов с учетом числа просмотренных страниц и средней посещаемости за день.

Если говорить о США, то в этой стране популярная социальная платформа Reddit вышла на третье место, потеснив соцсеть Facebook. Лидером по-прежнему остается Google, на втором месте – принадлежащий поисковому гиганту видеосервис YouTube. Пятерку замыкает Amazon.

По данным Alexa, в среднем в день пользователи проводят на Reddit 15 минут, на Facebook — почти 11 минут, на Google и YouTube — по семь и восемь минут соответственно, а на Amazon – семь с половиной минут.

В мировом рейтинге Reddit находится на шестой строчке, а Facebook — на третьей.

Если же смотреть рейтинг для Украины, то Facebook находится на 9 строчке, а Reddit у нас не входит даже в первые 50 самых популярных сайтов. Первые три места удивления не вызывают (Google.com.ua, Youtube.com и Google.com), а вот запрещенная соцсеть Vk.com на четвертом месте, мягко говоря, вызывает недоумение. Пятерку самых популярных сайтов в Украине замыкает сервис онлайн-объявлений Olx.ua.

Источник: Alexa