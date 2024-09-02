Новости Технологии 02.09.2024 в 19:35 comment views icon

Redmi Buds 6 Lite: беспроводные наушники с ANC, автономностью до 38 часов и ценой €20

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Redmi Buds 6 Lite: беспроводные наушники с ANC, автономностью до 38 часов и ценой €20

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Xiaomi анонсировала пару новых доступных беспроводных наушников в рамках своего бренда Redmi. Несмотря на свою бюджетность, новые Redmi Buds 6 Lite могут похвастаться наличием активного шумоподавления и длительным временем автономно работы.

Redmi Buds 6 Lite: бездротові навушники з ANC, автономністю до 38 годин та ціною €20

Вакуумные беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite получили по одному 12,4-миллиметровому динамику с титановой диафрагмой. Каждый наушник также имеет по два микрофона, благодаря чему реализована функция шумоподавления во время телефонных вызовов. Как заявляет производитель, активное шумоподавление позволяет отсечь до 40 дБ посторонних шумов. Функция Hybrid ANC обеспечивает интеллектуальное уменьшение шума.

Redmi Buds 6 Lite: бездротові навушники з ANC, автономністю до 38 годин та ціною €20

Новинка имеет встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth 5.3. Аккумулятор позволяет прослушивать музыку в течение 7 часов, а вместе с батареей комплектного кейса автономность достигает 38 часов. В комплект поставки включаются сменные силиконовые насадки. Пользователь может регулировать параметры звука с помощью эквалайзера в фирменном приложении Xiaomi Earbuds.

Redmi Buds 6 Lite: бездротові навушники з ANC, автономністю до 38 годин та ціною €20

Беспроводные наушники Redmi Buds 6 Lite поступили в продажу в Европе по цене €20. На выбор пользователей предлагаются версии черного, белого и голубого цветов.

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Источник: gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

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