Реинкарнация Lamborghini Countach получила гибридный двигатель мощностью 819 л.с., разгон до «сотни» за 2,8 с и максималку 355 км/ч





Как и было обещано, на выходных итальянский автопроизводитель Lamborghini представил реинкарнацию одной из самых культовых своих моделей Countach. Интересно, что речь идет не о шоукаре — итальянцы соберут лимитированную мелкосерийную партию модели Countach LPI 800-4, которая достанется всего 112 счастливчикам (отсылка к внутреннему обозначению оригинальной модели LP 112).

Дизайн новой модели перекликается с одноименной основой 1971 года, но при этом содержит ряд современных решений. В любом случае в очертаниях Countach LPI 800-4 безошибочно узнается легендарный предшественник, а значит дизайнерам удалось воплотить самое главное. Шасси выполнено из углеволокна с рядом алюминиевых элементов, при этом монокок и корпус — полностью карбоновые, что позволило обеспечить довольно малый вес в 1,595 кг.

В качестве основы модели используется 6,5-литровый V12, выдающий мощность 785 л.с. (577 кВтч) и крутящий момент 720 Нм. Электродвигатель с мощностью всего 34 л.с. и крутящим моментом 35 Нм привносит задор в те моменты, когда бензиновый двигатель только набирает обороты. Интересно, что смонтирован в единый блок с коробкой передач и питается от суперконденсаторов, а не от классических конденсаторов. Вместе эта связка (кстати, такая же, как и у Lamborghini Sian) мощностью 819 л.с. позволяет разгоняться до 355 км/ч, набирая первую «сотню» всего за 2,8 секунды, а первые две «сотни» — за 8,6 секунды.

Поставки первых экземпляров Lamborghini Countach LPI 800-4 стартуют уже в первом квартале 2022 года, но розничную стоимость автопроизводитель пока не озвучивает, по крайней мере для широкой публики.









Источник: The Verge, Lamborghini