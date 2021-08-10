В честь 50-летнего юбилея культовой Lamborghini Countach бренд возродит модель в формате электрического гибрида

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Итальянский производитель гиперкаров Lamborghini весьма неожиданно анонсировал возрождение одной из своих самых культовых моделей Lamborghini Countach. Гиперкар был впервые показан на Женевском автошоу в 1971 году и серийно выпускался с 1974 по 1990 год, общий тираж модели составил всего 1983 экземпляра.

Информация о новинке появилась на официальном сайте бренда, так что это совершенно точно не шутка и не фейк. К сожалению, точной информации о новом Lamborghini Countach еще нет, но источники со ссылкой на фирменное приложение Unica все же поделились некоторой информацией.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe — Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021

Итак, по данным The Super Car Blog, новинка получит обозначение Lamborghini Countach LPI 800-4, где «LPI» указывает на гибридную платформу (Longitudinale Posteriore Ibrido), «800» — обозначает мощность в лошадиных силах, а «4» указывает на полный привод и, возможно, суммарное количество двигателей. Также высказывалось мнение, что новинка получит модифицированную гибридную платформу модели Lamborghini Sian.

Презентация модели Lamborghini Countach должна состояться 15 августа 2021 года в рамках автошоу Monterey Car Week, тогда мы и узнаем больше подробностей о новинке.

Напомним, что весной текущего года Lamborghini пообещал выпустить гибридные версии моделей Aventador, Huracan и Urus к 2024 году, а уже в 2025 году — представить свой первый полноценный электромобиль.

Источник: The Verge, Lamborghini