В честь 50-летнего юбилея культовой Lamborghini Countach бренд возродит модель в формате электрического гибрида

Итальянский производитель гиперкаров Lamborghini весьма неожиданно анонсировал возрождение одной из своих самых культовых моделей Lamborghini Countach. Гиперкар был впервые показан на Женевском автошоу в 1971 году и серийно выпускался с 1974 по 1990 год, общий тираж модели составил всего 1983 экземпляра.

Информация о новинке появилась на официальном сайте бренда, так что это совершенно точно не шутка и не фейк. К сожалению, точной информации о новом Lamborghini Countach еще нет, но источники со ссылкой на фирменное приложение Unica все же поделились некоторой информацией.

We make dreams come true. We did it with the classic Countach in the 1970s. And we’re doing it again. The new Lamborghini Countach is coming. ​#Lamborghini #Countach pic.twitter.com/nXctgIuyqe

— Lamborghini (@Lamborghini) August 9, 2021