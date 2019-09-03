Lamborghini Sian — гибридный спорткар с мощностью 600 кВт, разгоном до сотни за 2,8 с, максималкой 350 км/ч и суперконденсаторами вместо батарей

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Итальянский производитель суперкаров Lamborghini, принадлежащий концерну Volkswagen AG, представил свой первый серийный гибридный автомобиль Lamborghini Sian. Модель с суперконденсаторами в качестве батареи будет выпущена ограниченной 63 экземплярами серией (в честь года основания компании), при этом все автомобили уже распроданы.

В качестве основы двигательной установки используется бензиновый двигатель V12 с титановыми впускными клапанами мощностью 785 л.с. (577 кВт). Его дополняет 48-вольтовый электродвигатель мощностью 34 л.с., встроенный в коробку передач, чтобы обеспечить мгновенную отзывчивость на действия водителя. Он используется не только для улучшения динамических характеристик ДВС, но и для маневров на низкой скорости, включая парковку и движение задним ходом.

Суммарная мощность двигательной установки составляет 819 л.с. (602 кВт), что вкупе с использованием легких материалов обеспечило большую энерговооруженность (отношение мощности к общей массе), чем у Aventador SVJ. Максимальная скорость превышает отметку 350 км/ч, при этом 100 км/ч Lamborghini Sian набирает менее, чем за 2,8 секунды.

Как мы уже упомянули, энергия для электродвигателя запасается блоком суперконденсаторов, которые в три раза легче блока аккумуляторов той же емкости. Весь блок в составе электродвигателя и суперконденсаторов весит всего 34 кг, при этом последние интегрировали в перегородку между салоном и двигателем. Запас энергии полностью восстанавливается во время торможения за счет продвинутой системы регенеративного торможения.

Гибрид выполнен в типичном для Lamborghini стиле, при этом дизайнеры также постарались подчеркнуть наличие электрической составляющей. В качестве источника вдохновения использовалась классическая модель Countach, однако его дополнили футуристичными аэро-крыльями, придающими Sian характерный узнаваемый профиль. Фирменные Y-образные элементы в стиле электрического концепта Terzo Millennio интегрированы в передний бампер, капот получил выштамповку, а задние фонари — шестиугольные элементы в стиле Countach, двигательный отсек открыт зрителю благодаря стеклянной крышке.

Каждый из 63 покупателей Lamborghini Sian получит возможность самостоятельно выбрать индивидуальный вариант отделки салона. Спортивный гибрид Lamborghini Sian покажут широкой публике на Франкфуртском автошоу.

Источник: Lamborghini