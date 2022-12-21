Украинский экостартап Releaf Paper получил грант от ЕС в размере €2,5 млн на создание фабрики для производства бумаги из опавших листьев

Releaf Paper — экостартап из Украины, который разработал технологию производства бумаги из опавших листьев — в скором времени построит собственную фабрику. Команда получила грант от ЕС в размере €2,5 млн, сообщила команда на своей странице в Facebook.

Стартап был основан в 2020 году школьником Валентином Фречкой из Закарпатья, а первые продажи стартовали через год. Позже к команде присоединился бывший топ-менеджер Lenovo Александр Соболенко.

В Releaf Paper сейчас производят коробки и пакеты из опавших листьев и утверждают, что каждая тонна такой бумаги спасает 17 деревьев от вырубки.

В Украине продукцию Releaf Paper использовали L’Oreal, Samsung, Weleda, Schneider Electric, а с сентября к ним присоединились клиенты из Европы (однако продажи там сейчас небольшие — исчисляются тысячами евро в месяц).

Forbes пишет, что сейчас в команду стартапа вовлечены десятки человек, штат планируют удвоить в следующем году, а к середине 2024 — увеличить до 35 человек. Собственных мощностей у компании сейчас нет, поэтому она использовала помещение и технику Житомирского, а впоследствии Луцкого картонного комбината. Грант от ЕС поможет решить этот вопрос.

«Еще в декабре казалось, что Releaf Paper провалил этот год. Разрушенная логистика, прекращение продаж в Украине и полная неопределенность относительно будущего. Однако впоследствии мы получили результат, которым страдали большую часть года. Одним стратегически успешным действием мы изменили ход своей битвы за выживание на триумф. Еврокомиссия была для нас своеобразным Чемпионатом Мира, где мы в течение 7 месяцев преодолевали квалификации, и наконец разгромно выиграли главный (пока) финал в своей истории», — написал в Facebook соучредитель стартапа Александр Соболенко.

Общая стоимость создания собственной фабрики для Releaf Paper – €3,5 млн: €2,5 млн покроет грант, полученный в рамках программы EIC Accelerator, еще миллион евро получат в качестве ссуды из французского банка. Реализация программы Еврокомиссии начнется в апреле 2023 года, также стартап получил рекомендации по дальнейшим инвестициям еще на две фабрики.

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Среди локаций для строительства первого предприятия: Франция, Финляндия и Украина. Остальные два – могут построить в Германии и Польше.

Ранее Releaf Paper и еще 16 украинских стартапов получили финансовую поддержку от Google. Отобранные компания, базирующиеся в Украине, получат до 100 000 долларов США в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.