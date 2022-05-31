Фонд Google отобрал первые 17 украинских стартапов, которые получат гранты (до $100 тыс.), кредиты в Cloud и продуктовую поддержку

В конце марта Google создал специальный фонд на $5 млн для украинских стартапов в рамках программы грантовой поддержки Google for Startups Ukraine Support Fund, и вот сейчас была объявлены ​​первые получатели грантов.

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Отобранные стартапы, базирующиеся в Украине, получат до 100 000 долларов США в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud.

На первом этапе Google отобрал 17 стартапов — в течение 2022 года компания планирует выделить помощь примерно 50 компаниям, основанным в Украине. Вот они:

Almexoft : Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.

CareTech Human : Полностью автоматизированное решение plug-and-play для ежедневных проверок состояния здоровья и раннего обнаружения заболеваний.

Discoperi : Система видеоконтроля на основе искусственного интеллекта, которая собирает данные о дорожном движении, чтобы предотвратить автомобильные аварии и сделать дороги более безопасными.

Dots Platform : Облачная платформа для доставки еды «все-в-одном».

Elai.io : Платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям создавать из текста видеоконтент с виртуальными докладчиками.

Effy.ai : Программное обеспечение для управления персоналом, позволяющее лидерам создавать высокопроизводительные команды.

Handy.ai : Внутренняя коммуникационная платформа, предлагающая сотрудникам персонального виртуального помощника.

Lab24 : Маркетплейс цифровых медицинских лабораторий, подключающий клиентов к доступным услугам.

Mindly : Платформа по оказанию психологической помощи онлайн, которая предлагает помощь пациентам и автоматизацию клинического администрирования на основе искусственного интеллекта.

PRAVOSUD : Платформа для анализа судебных споров, позволяющая юристам разрабатывать успешные юридические стратегии.

pleso therapy : Платформа психической помощи, эффективно сочетающая пациентов с психологами.

Private Tech Network : Платформа «венчурный капитал как услуга», управляемая искусственным интеллектом, разработана, чтобы сделать сбор средств более быстрым и эффективным.

Releaf Paper : Первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.

Respeecher : Высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.

Skyworker : Приложение для найма, предоставляющего услуги по рекрутингу и подбору кадров в сфере технологий.

VanOnGo : Платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.

ZooZy : Универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, упорядочивающее все потребности вашего питомца – еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи – на единой платформе.

Среди других к новой грантовой программе прошло приложение по поддержке психического здоровья Mindly, которое в прошлом году участвовало в программе Google for Startups Accelerator: Europe. В интервью Google CEO и соучредитель проекта Дмитрий Подолев рассказал, что команда пытается помочь сделать поддержку психического здоровья доступной для всех украинцев в зоне боевых действий и за ее пределами.

При поддержке Google платформа Mindly планирует выйти на рынок Польши, где наблюдается огромный рост украинцев. Подолев считает Варшаву ключевым игроком в помощи экономическому восстановлению Украины и будет использовать ресурсы Фонда поддержки Google для стартапов для масштабирования в Польше, создания новых потоков дохода и предоставления виртуальной терапии как можно большему количеству людей, пострадавших от кризиса.

Стартапы отбираются на основе ряда критериев и оценки собеседования; и основанные в Украине стартапы, отвечающие критериям, могут подавать заявки здесь. На сайте Google for Startups Ukraine Support Fund есть раздел FAQ, где можно найти ответы на все основные вопросы инициативы.

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Украина всегда отличалась от других сильной и активной экосистемой стартапов. С начала 2021 года 126 украинских стартапов из примерно 2000 смогли привлечь венчурное финансирование. Поэтому подобные инициативы критически необходимы, чтобы добиться успеха и создать технологии, которые сейчас нужны нашей стране. После победы страна начнет стремительно восстанавливаться, а стартапы и технологические компании станут ключевыми для восстановления украинской экономики, создания рабочих мест и положительного влияния на города, их дома.