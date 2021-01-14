«Renaulution»: 14 новых автомобилей к 2025 году, прототипы электромобилей Renault 5 и Mobilize EZ-1, кроссовер Dacia Bigster, полностью электрический бренд Alpine и др.

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Францзуский автопроизводитель Renault представил новый стратегический план Renaulution, который призван повысить прибыльность за счет активного использования высоких технологий и ускорения внедрения электрических и гибридных моделей. Уже к 2025 году компания выпустит 14 новых ключевых автомобилей, семь из которых будут полностью электрическими, при этом у всех новых моделей будет электрическая или гибридная версия.

В рамках так называемой «Новой Волны» (Nouvelle Vague) бренд представил прототип электромобиля Renault 5 Prototype, в котором используется не только имя, но и черты дизайна сита-кара Renault 5, который выпускался с 1972 по 1996 год.

Также было анонсировано создание нового бизнес-подразделения группы Renault под названием Mobilize. По задумке создателей, Mobilize будет ориентироваться на клиентов, которые хотят перейти на более экологичные виды транспорта совместного пользования. В качестве примера подобного решения был показан прототип Mobilize EZ-1 — это сверхкомпактный двухместный электромобиль с длиной всего 2,3 метра и сменными аккумуляторами, которые позволят избежать длительной зарядки.

Бренд Alpine объединит существующие компании Alpine, Renault Sport Cars (RSC) и Renault Sport Racing (RSR) для совместного создания эксклюзивных высокотехнологичных электрических спорткаров с решениями из чемпионата F1. В частности, в рамках новой компании будет выпущен электрический спортивный хетчбек B-сегмента на базе платформы CMF-B EV, электрический спортивный кроссовер C-сегмента на базе платформы CMF-EV, электрическую альтернативу модели A110, разработанную совместно с Lotus и т.д.

Также были обещаны изменения для бренда Dacia и показано первое изображение кроссовера C-класса Dacia Bigster Concept.

Полностью презентацию группы Renault можно посмотреть в следующем видео:

Источник: Renault