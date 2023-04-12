Rewish — сервис для создания списков желаний и распространения в социальных сетях

В Украине начала работу платформа для создания и распространения списков желаний – Rewish. Разработчики ожидают, что с ее помощью украинцы смогут проще выражать свои желания, не стесняясь их, а их друзья получат четкие подсказки относительно желаемых подарков.

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Сервис работает следующим образом. После регистрации на сайте Rewish (для этого используется номер телефона) пользователь заполняет профиль, а затем получает возможность создавать списки желаний и делиться ими. В профиле пользователь не ограничен в своих желаниях: он может добавлять что угодно от книг и кольца до впечатлений, опыта и даже банки для сбора средств.

Сформированным списком желаний можно поделиться в социальных сетях. Также такой список можно отправить в личных сообщениях или закрепить в биографии профиля.

Разработчики предусмотрели возможность отмечать избранные подарки друзьями пользователя. Это позволит избегать ситуаций, когда несколько человек выберут и сделают один и тот же подарок. Более того, можно подписаться на обновление списка желаний близкого человека и всегда знать, чем обрадовать свою любимую, или отслеживать мечты своего ребенка.

На сегодня на платформе Rewish уже зарегистрировано более 2 тыс. пользователей, записавших более 8 тыс. желаний.