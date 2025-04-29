Каждая третья отсрочка в Украине оформляется через «Резерв+», — Черногоренко

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко поделилась новыми сведениями о работе приложения «Резерв+». Она рассказала о предстоящем появлении двух новых отсрочек в приложении, а также предоставила интересную статистическую информацию.

По словам Екатерины Черногоренко, мобильное приложение для военнообязанных насчитывает уже 4 млн пользователей. Это самый массовый продукт Министерства обороны.

Также заместитель министра рассказала, что одной из самых популярных цифровых услуг в «Резерв+» является возможность получить отсрочку от мобилизации. Ранее отсрочки оформлялись только в бумажном виде после личного визита в ТЦК с соответствующими очередями. При этом очереди приходилось отстаивать по два раза ─ сначала подать документы на отсрочку, потом получить соответствующее решение.

С прошлого года Минобороны запустило возможность оформить отсрочку онлайн через «Резерв+». Сначала эта функция стала доступной для людей с инвалидностью и студентов. Впоследствии к этим счастливчикам добавились многодетные родители. За первые 3 дня доступности услуги с ее помощью можно было оформили 100 тыс. отсрочек.

Сейчас уже каждая третья отсрочка в Украине предоставляется через «Резерв+». Оформление отсрочки в электронном виде занимает несколько минут — достаточно дать запрос в приложении, после чего система проверит наличие оснований для предоставления отсрочки в соответствующих государственных реестрах. Решение отображается в «Резерв+». В этом году уже сделали возможность автоматического продления отсрочек.

По словам Екатерины Черногоренко, украинское законодательство предусматривает 35 типов отсрочек, и команда по цифровизации при Минобороны хочет реализовать все их в течение 2025 года. Уже в мае планируется запустить два новых типа отсрочек для военнообязанных, которые также можно будет оформить в электронном виде:

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Для людей с временной нетрудоспособностью и на срок от 6 до 12 месяцев.

Для граждан, имеющих мужа или жену на службе и ребенка до 18 лет.

Летом в приложении «Резерв+» появится новая удобная функция — можно будет оплатить штраф за нарушение правил воинского учета со скидкой в размере 50%.

Источник: Facebook