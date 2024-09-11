Режиссер «Дюны» вдохновлялся трилогией «Властелин колец» Питера Джексона, чтобы «сохранить уважение к книгам»

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Дени Вильнев, который срежиссировал обе части «Дюны», говорит что пересматривал трилогию «Властелин колец» Питера Джексона во время создания фильмов — и именно она вдохновила его оставаться верным исходному материалу.

«Когда я смотрел фильмы, то почувствовал такое большое уважение к книгам, такую большую любовь», — сказал Вильнев в интервью VanityFair.

Режиссер также рассказал о планах относительно будущих фильмов во франшизе «Дюны» и в частности о третьей ленте, которая будет экранизировать роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», и не будет, по словам Вильнева, завершением трилогии:

«Важно, чтобы люди понимали, что для меня это действительно был диптих. Пара фильмов, экранизировавших первую книгу. Они сделаны и завершены. Третий, сценарий для которого сейчас пишется, не будет похож на трилогию».

Действие «Мессии Дюны» разворачивается через 12 лет после событий первого романа серии, поэтому, вероятно, для экранизации придется «состарить» молодой актерский состав, который включает Тимоти Шаламе, Зендаю, Флоренс Пью и наверняка Аню Тейлор-Джой (Вильнев сказал, что знает «как это сделать», но не раскрыл подробностей).

Дени Вильнев также напомнил, что третья «Дюна» станет для него последней работой во франшизе — тогда как историю смогут продолжить другие режиссеры

«Я должен убедиться, что «Мессия» оставит открытые двери для других проектов. Сам я этого делать не буду, но задача может перейти к другим».

Напомним, что «Дюна: Часть вторая» собрала в прокате более $700 млн (и долгое время удерживала лидерство как «самый богатый» фильм 2024 года). Первая часть, для сравнения, заработала более $400 млн в 2021 году, однако вышла во времена пандемии и параллельно транслировалась на HBO Max.

Также в ноябре ожидаем на сериал «Дюна: Пророчество», который расскажет о становлении ордена Бене Гессерит — он выйдет в 6 эпизодах на стриминге Max.

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