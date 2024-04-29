Миллиарда не будет? Вторая «Дюна» заработала более $700 млн во всем мире, но приближается к завершению проката

Совместное кассовое достижение обеих частей научно-фантастической эпопеи Дени Вильнева на данный момент превысило $1,1 млрд — у первой чуть более $400 млн.

Несмотря на цифровой релиз Цифровая премьера второй «Дюны» состоялась 16 апреля — сейчас лента доступна и на украинских онлайн-сервисах, в частности в библиотеке MEGOGO, Киевстар ТВ, SWEET.TV и др., фильм Warner Bros. и Legendary, продолжает зарабатывать деньги в кинотеатрах — на выходных «Дюна: Часть вторая» добавила $1,9 млн на внутреннем рынке и $3 млн за рубежом, доведя глобальную кассу до $704 млн.

Учитывая то, что лента скоро завершит прокат, а в следующие выходные ожидаются несколько крупных премьер, маловероятно, что она достигнет $1 млрд — несмотря на это, вторая «Дюна» оставляет за собой звание самого кассового фильма 2024 года.

Серия «Дюны» от Дени Вильнева экранизирует научно-фантастический роман Фрэнка Герберта. Первая часть, для сравнения, заработала более $400 млн в 2021 году, однако вышла во времена пандемии и параллельно транслировалась на HBO Max. Режиссер также уже работает над разработкой третьей части, которая, как он отмечал ранее, должна стать финальной.

Другой фильм Warner Bros/Legendary Entertainment «Годзилла и Конг: Новая империя» заработал более $500 млн. В целом фильмы Warner Bros. собрали $1,7 млрд в этом году. Студия также выпустила «Барби», которая стала «самой богатой» лентой 2023 года. Следующие громкие премьеры 2024 года для Warner Bros. включают «Фуриоза: Безумный Макс. Сага» Джорджа Миллера, который дебютирует в следующем месяце на Каннском фестивале (премьера в Украине — 23 мая), «Битлджюс Битлджюс»(5 сентября) и «Джокер: Безумие на двоих» (3 октября).