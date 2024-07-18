Новости Кино 18.07.2024 в 18:53 comment views icon

Второй трейлер сериала «Дюна: Пророцство» — становление Бене Гессерит

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Андрій Русанов

Автор сайта

Второй трейлер сериала «Дюна: Пророцство» — становление Бене Гессерит

Раздел Кино выходит при поддержке?

Стриминг Max (бывший HBO Max) не только опубликовал новый трейлер «Дюна: Пророчество» и сообщил в о премьере сервала в ноябре.

Второй трейлер содержит несколько новых деталей о первом сезоне из шести эпизодов. Сериал рассказывает о становлении секты, которая впоследствии превратилась в орден Бене Гессерит. Голос за кадром говорит: «Если вы хотите служить большим домам и формировать поток власти, вы должны сначала получить власть над собой».

Еще одна строка в трейлере описывает некоторые препятствия, с которыми столкнется эта секта: «Чем больше влияния приобретает наше сестринство, тем больше врагов мы создаем». Затем трейлер демонстрирует несколько коротких моментов неизбежных политических баталий, с которыми орден столкнется во время своего подъема.

«Из великой вселенной Дюны, созданной известным писателем Фрэнком Гербертом, и за 10 000 лет до вознесения Пола Атрида, «Дюна: Пророчество» рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и создают легендарную секту, которая станет известна как Бене Гессерит. «Дюна: Пророчество» вдохновляется романом «Сестринство Дюны», написанным Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном».

В актерский состав «Дюна: Пророчество» вошли Джейд Анука, Фейлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Аойф Хайндс, Крис Мейсон, Шалом Бруне-Франклин, Камилла Бипут, Джихае, Табу, Чаритра Чандран, Джессика Барден, Эмма Каннинг и Йерин Ха.

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Раздел Кино выходит при поддержке?

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