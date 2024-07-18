Второй трейлер сериала «Дюна: Пророцство» — становление Бене Гессерит

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Стриминг Max (бывший HBO Max) не только опубликовал новый трейлер «Дюна: Пророчество» и сообщил в о премьере сервала в ноябре.

Второй трейлер содержит несколько новых деталей о первом сезоне из шести эпизодов. Сериал рассказывает о становлении секты, которая впоследствии превратилась в орден Бене Гессерит. Голос за кадром говорит: «Если вы хотите служить большим домам и формировать поток власти, вы должны сначала получить власть над собой».

Еще одна строка в трейлере описывает некоторые препятствия, с которыми столкнется эта секта: «Чем больше влияния приобретает наше сестринство, тем больше врагов мы создаем». Затем трейлер демонстрирует несколько коротких моментов неизбежных политических баталий, с которыми орден столкнется во время своего подъема.

«Из великой вселенной Дюны, созданной известным писателем Фрэнком Гербертом, и за 10 000 лет до вознесения Пола Атрида, «Дюна: Пророчество» рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и создают легендарную секту, которая станет известна как Бене Гессерит. «Дюна: Пророчество» вдохновляется романом «Сестринство Дюны», написанным Брайаном Гербертом и Кевином Дж. Андерсоном».

В актерский состав «Дюна: Пророчество» вошли Джейд Анука, Фейлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Аойф Хайндс, Крис Мейсон, Шалом Бруне-Франклин, Камилла Бипут, Джихае, Табу, Чаритра Чандран, Джессика Барден, Эмма Каннинг и Йерин Ха.

Курс QA engineer від Mate academy. Станьте QA-інженером, що відповідає за технічну якість продукту. Після закінчення курсу допоможемо з працевлаштуванням! Отримати знижку на курс

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.