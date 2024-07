«Дюна: Пророчество» — официальный взгляд на Эмили Уотсон в роли Вали Харконнен для сериала HBO

HBO опубликовала первое официальное изображение Эмили Уотсон в роли Вали Харконнен — лидера таинственного ордена Бене Гессерит.

Валя Харконнен станет одним из ключевых игроков в «Дюна: Пророчество», который начинает вражду между Харконненами и Атридами. На только что опубликованном изображении персонаж надевает свою черную униформу Бене Гессерит и сидит на троне с лицом, которое ясно дает понять всем, что это не тот человек, с которым можно шутить.

An official look at the rise of the Sisterhood is here. The HBO Original Series #DuneProphecy is coming this fall to Max. pic.twitter.com/wix7Xan7Ni

— Max (@StreamOnMax) July 11, 2024