«Дюна: Пророчество» — официальный взгляд на Эмили Уотсон в роли Вали Харконнен для сериала HBO

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HBO опубликовала первое официальное изображение Эмили Уотсон в роли Вали Харконнен — лидера таинственного ордена Бене Гессерит.

Валя Харконнен станет одним из ключевых игроков в «Дюна: Пророчество», который начинает вражду между Харконненами и Атридами. На только что опубликованном изображении персонаж надевает свою черную униформу Бене Гессерит и сидит на троне с лицом, которое ясно дает понять всем, что это не тот человек, с которым можно шутить.

An official look at the rise of the Sisterhood is here. The HBO Original Series #DuneProphecy is coming this fall to Max. pic.twitter.com/wix7Xan7Ni — Max (@StreamOnMax) July 11, 2024

Сериал экранизирует роман Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны» и изначально в 2019 году был заявлен под названием «Дюна: Сестричество» (впоследствии его обновили на «Дюна: Пророчество»). Согласно синопсису, действие сериала разворачивается за 10 000 лет до вознесения Пола Атрида и рассказывает о двух сестрах Харконнен, которые борются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарную секту, известную под названием Бене Гессерит.

В фильмах Вильнева Бене Гессерит изображены как группа могущественных женщин, которые тайно правят, используя Голос, чтобы влиять на волю других. С детства их учат контролировать каждую функцию своего тела, у них также улучшенные боевые навыки и развитое физиологическое восприятие.

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Сериал прошел долгий путь к экранизации, который включал многочисленные смены шоураннеров и творческую перезагрузку: в ноябре 2022 года Дайан Адему-Джон прекратила работу как соавтор сериала, но осталась на должности исполнительного продюсера, а в 2023 году из проекта ушли режиссер Юган Ренк (сериал «Чернобыль») и исполнительница одной из главных ролей, актриса Ширли Хендерсон.

Сейчас в роли исполнительного продюсера и шоураннера выступает Элисон Шапкер. Анна Ферстер также стала исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов, включая первый. Сериал создан совместно стриминговым сервисом Max и Legendary Television (Legendary также продюсирует франшизу фильма).

Помимо Уотсон в сериале снялись Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел (который воплотит роль главного злодея), Джоди Мэй, Марк Стронг, Сара-Софи Бусснина, Джош Хьюстон, Хлоя Лиа, Джейд Анука, Фейлианн Каннингем, Эдвард Дэвис, Ифа Хайндс, Крис Мейсон и Шалом Бруне-Франклин.

Первый фильм «Дюна» от Дени Вильнёва дебютировал в 2021 году, а вторая часть вышла в марте 2024-го. Вместе они заработали в прокате более $1,1 млрд — третья «Дюна» в настоящее время находится в разработке.

Премьера сериала «Дюна: Пророчество», первый сезон которого будет состоять из 6 эпизодов, запланирована на осень.

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