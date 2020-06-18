Rimac запустил новую сборочную линию, которая вдвое сократила время сборки электрогиперкара Rimac C_Two [фото, видео]





Хорватский производитель электрических гиперкаров Rimac Automobili объявил о запуске новой линии сборки модели Rimac C_Two, которая позволит вдвое увеличить скорость сборки электромобилей. Теперь каждый экземпляр собирается за пять недель, что вдвое быстрее, чем ранее, при этом после запуска серийного производства с линии будет сходить четыре электромобиля в месяц.

В компании отметили, что на данный момент собрано четыре ранних прототипа Rimac C_Two, при этом для процесса тестирования и омологации на основных рынках мира необходимо собрать еще 13 экземпляров. Отдельно компания соберет еще 10 предсерийных автомобилей для тестирования и настройки технологического цикла производства, причем почти весь вышеупомянутый объем автопроизводитель намерен осилить до конца текущего года.

Новая производственная линия разделена на пять основных зон, в каждой из которых работает по два человека, отвечающие за свой набор операций. После завершения работ в одной зоне полусобранный электромобиль передается в следующую, при этом крупные узлы (двигатели, трансмиссия, приборная панель и т.д.) собираются отдельно и устанавливаются на электромобиль в полностью укомплектованном виде.

Ранее компания собиралась представить серийную версию электрогиперкара Rimac C_Two на Женевском автосалоне весной 2020 года, однако выставку отменили из-за пандемии коронавируса COVID-19. В результате официальный анонс новинки, на котором покажут финальный дизайн, характеристики и новое наименование модели обещают провести в 2020 году, но пока не указывают конкретную дату. Сборка серийных экземпляров Rimac C_Two и их доставка покупателям стартует в 2021 году.

Электрический гиперкар Rimac C_Two впервые был показан в 2018 году на Женевском автосалоне, он получил четыре электродвигателя суммарной мощностью 1914 л.с. (1408 кВт) с крутящим моментом 2300 Нм. Максимальная скорость Rimac C_Two доходит до 412 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч занимает 1,97 секунды, а от 0 до 300 км/ч — всего 11,8 секунд. От полного заряда батарей емкостью 120 кВтч электромобиль способен проехать до 650 км по измерительному циклу NEDC.

Все 150 экземпляров электрического гиперкара Rimac C_Two раскупили в первые три недели после анонса, каждый покупатель заплатил $2,1 млн за базовую версию и еще порядка $0,6 млн дополнительно за опции.

Источник: Rimac