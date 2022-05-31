Rivian после нескольких провалов начал реорганизацию и уволил директора по производству

После довольно успешного старта, когда несколько месяцев назад акции Rivian были размещены на бирже, компания потеряла $1,59 млрд в 2022 году. Падение стоимости акций вынудило автомобильную компанию начать реорганизацию.

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Реформы в Rivian начались с увольнения начальника производства Чарли Мванги. Информация о его уходе подтверждает Bloomberg, ссылаясь на внутреннюю электронную почту. Новым главным операционным директором Rivian станет Фрэнк Кляйн, ранее занимавший эту должность в Magna Worldwide Inc.

Также в рамках внутренней реорганизации компании было принято решение разделить ее на две части. Один из отделов займется только фургонами для Amazon, а другой – производством пикапа R1T и электрокроссовера R1S.

Гендиректор Rivian Ар-Джей Скариндж подтвердил, что многие сотрудники будут подчиняться новому руководителю производства. Среди отделов, которые переходят под подчинение Кляйну – инженерный и старший производственный персонал.

«Это ключевое время для нашей растущей компании, и все это происходит в особенно сложных условиях. У нас хорошие позиции для долгосрочного успеха, однако мы должны постоянно анализировать, как мы функционируем». Ар-Джей Скариндж, генеральный директор Rivian

Rivian боролась с нехваткой поставок и проблемами с производством: в первом квартале 2022 года было произведено 2553 автомобиля, но клиентам доставили только 1227. Компания не имеет дилерской сети и работает с потребителями напрямую. На старте Rivian называла себя конкурентом Tesla, но из-за различных просчетов акции упали более чем на 70%.