Rivian наконец выпустил первый серийный электромобиль — это пикап R1T в фирменном цвете Rivian blue

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Спустя почти три года с момента анонса электромобилей R1T и R1S американская компания Rivian наконец выпустила первый серийный экземпляр транспортного средства. Первенцем, сошедшим с конвейера в Нормале (Иллинойс), стал электропикап Rivian R1T в фирменном цвете Rivian blue.

Глава компании Роберт «RJ» Скаринж отметил, что после месяцев производства предсерийных экземпляров компания наконец построила первый «настоящий» электромобиль и ждет не дождется передать его первому покупателю.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team’s collective efforts have made this moment possible. Can’t wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI — RJ Scaringe (@RJScaringe) September 14, 2021

Отметим, что компания неоднократно переносила сроки поставок своих электромобилей — первоначально предполагалось, что электропикап Rivian R1T Launch Edition выйдет на рынок в июне текущего года, а электрокроссовер Rivian R1S в той же версии Launch Edition — в августе 2021 года.

Обе модели электромобилей Rivian оснащаются единой платформой с четырьмя электродвигателями мощностью до 750 л.с., полным приводом и батареей на 180 кВтч с запасом хода 500 км. После начала поставок электромобилей в Rivian обещают представить более «дальнобойную» версию электрокроссовера R1S, а также более доступные по цене варианты электрокроссовера R1S и электропикапа R1T с батареей на 400 км.

Также напомним, что Rivian собирается выйти на биржу до конца текущего года и рассчитывает на оценку в $70-80 млрд, которая позволит ей быстрее нарастить производственные мощности.

Источник: Rivian