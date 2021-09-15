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Rivian наконец выпустил первый серийный электромобиль — это пикап R1T в фирменном цвете Rivian blue

Rivian наконец выпустил первый серийный электромобиль — это пикап R1T в фирменном цвете Rivian blue

Rivian наконец выпустил первый серийный электромобиль — это пикап R1T в фирменном цвете Rivian blue


Спустя почти три года с момента анонса электромобилей R1T и R1S американская компания Rivian наконец выпустила первый серийный экземпляр транспортного средства. Первенцем, сошедшим с конвейера в Нормале (Иллинойс), стал электропикап Rivian R1T в фирменном цвете Rivian blue.

Глава компании Роберт «RJ» Скаринж отметил, что после месяцев производства предсерийных экземпляров компания наконец построила первый «настоящий» электромобиль и ждет не дождется передать его первому покупателю.

Отметим, что компания неоднократно переносила сроки поставок своих электромобилей — первоначально предполагалось, что электропикап Rivian R1T Launch Edition выйдет на рынок в июне текущего года, а электрокроссовер Rivian R1S в той же версии Launch Edition — в августе 2021 года.

Обе модели электромобилей Rivian оснащаются единой платформой с четырьмя электродвигателями мощностью до 750 л.с., полным приводом и батареей на 180 кВтч с запасом хода 500 км. После начала поставок электромобилей в Rivian обещают представить более «дальнобойную» версию электрокроссовера R1S, а также более доступные по цене варианты электрокроссовера R1S и электропикапа R1T с батареей на 400 км.

Также напомним, что Rivian собирается выйти на биржу до конца текущего года и рассчитывает на оценку в $70-80 млрд, которая позволит ей быстрее нарастить производственные мощности.

Источник: Rivian

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