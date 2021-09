Rivian наконец выпустил первый серийный электромобиль — это пикап R1T в фирменном цвете Rivian blue

Спустя почти три года с момента анонса электромобилей R1T и R1S американская компания Rivian наконец выпустила первый серийный экземпляр транспортного средства. Первенцем, сошедшим с конвейера в Нормале (Иллинойс), стал электропикап Rivian R1T в фирменном цвете Rivian blue.

Глава компании Роберт «RJ» Скаринж отметил, что после месяцев производства предсерийных экземпляров компания наконец построила первый «настоящий» электромобиль и ждет не дождется передать его первому покупателю.

After months of building pre-production vehicles, this morning our first customer vehicle drove off our production line in Normal! Our team’s collective efforts have made this moment possible. Can’t wait to get these into the hands of our customers! pic.twitter.com/8ZidwTaXRI

— RJ Scaringe (@RJScaringe) September 14, 2021