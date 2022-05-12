В первом квартале 2022 года Rivian потеряла $1,59 млрд (при выручке $95 млн) и поставила 1227 электропикапов

Компания по производству электромобилей Rivian, которую поддерживают Ford и Amazon, сообщила о чистом убытке в размере 1,59 миллиарда долларов в первом квартале 2022 года при выручке в 95 миллионов долларов. Кроме того, за прошедшие три месяца клиенты получили 1227 машин (теперь общее количество поставок — 2148). Rivian сообщила о более чем 90 тысячах заказов на электромобили R1T и R1S (в марте их было 83 тысячи). По состоянию на 9 мая произведено около 5 тысяч машин для Amazon. Такие данные компания опубликовала в своем отчете о доходах за первый квартал 2022 года, передает The Verge.

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В первом квартале Rivian произвела 2553 автомобиля, но доставила клиентам только 1227, поскольку компания работает напрямую с потребителями и не имеет традиционной дилерской сети, которая служила бы распределительными центрами.

Накануне после продажи Ford около 8% акций Rivian, ценные бумаги последней упали до рекордно низкого уровня с начала года — на 78%. Это еще не все. Согласно уведомлению Национального управления безопасности дорожного движения США(NHTSA), Rivian отзовет 502 электропикапа R1T 2022 модельного года, которые были произведены с 21 сентября 2021 года по 12 апреля 2022 года, из-за неисправных систем подушек безопасности. Датчики автомобиля на переднем сидении могут не отключить подушку безопасности, если там находится ребенок.