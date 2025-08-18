Роботы будут вынашивать и "рожать" человеческих детей уже в 2026 году

Китайская технологическая компания Kaiwa Technology из Гуанчжоу заявила о намерениях создать робота, который будет вынашивать человеческие эмбрионы в искусственной матке.

Представители Kaiwa Technology отмечают, что гуманоидный робот будет иметь искусственную матку в брюшной полости, где будет развиваться эмбрион. Матка будет использовать синтетическую амниотическую жидкость, а питательные вещества будут доставляться плоду через трубку.

По словам гендиректора Kaiwa Technology, доктора Чжана Цифена, ключевая часть технологии уже находится на развитой стадии разработки. Он ожидает, что первый коммерческий прототип может появиться уже в 2026 году по цене $14 тыс.

Однако эксперты в области медицины раскритиковали заявление представителей китайской технокомпании, которая, вместе с тем, не предоставила никаких подробностей относительно собственной разработки. Компания предусмотрительно умолчала о том, как она планирует преодолеть все сложности поддержки плода с ранних стадий оплодотворения и имплантации до рождения.

Заявление также вызвало волну общественной критики. Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что отсутствие связи между матерью и плодом сделает невозможным производство материнских гормонов женщиной, ребенка которой будет вынашивать робот.

Однако некоторые выступают в пользу разработки, отмечая ее потенциал в освобождении женщин от стресса и риска, связанных с беременностью. Компания заявляет, что уже ведет переговоры с властями для устранения юридических препятствий, с которыми ей приходится сталкиваться.

Искусственные матки уже доказали собственную эффективность в испытаниях на животных. В 2017 году исследователи из Детской больницы Филадельфии успешно вынашивали недоношенного ягненка, возраст которого соответствовал 23 неделям беременности у человека, в «биопакете» — прозрачном виниловом мешочке, наполненном теплой искусственной амниотической жидкостью на основе солевого раствора. Питательные вещества доставлялись через трубку, прикрепленную к пуповине, что позволило ягненку отрастить шерсть в течение четырех недель.

Однако современные искусственные матки функционируют скорее как неонатальные инкубаторы, вынашивая плод уже на более поздних стадиях беременности. Для того, чтобы разработанная Kaiwa Technology концепция сработала, технология должна быть усовершенствована и поддерживать оплодотворение, имплантацию и полный цикл беременности.

