Месяцами притворялась беременной — а потом украла чужого младенца: Netflix объявил дату выхода новой документальной ленты

Netflix озвучил дату выхода 13 августа для «Собственный ребенок» (Un Hijo Propio) — нового документального кино двукратной номинантки на «Оскар» Майте Альберди. Его героиня так чувствовала давление по поводу рождения ребенка, что симулировала беременность.





Фильм исследует странный случай Элеонор Алехандры Марин Мендосы, известной как Але — молодой женщины из Мексики, которая переживала такое влияние со стороны мужа и свекровей в отношении рождения ребенка, что притворялась беременной. Поддерживая этот обман в течение месяцев, Але договорилась с молодой матерью, которая не хотела своего ребенка, забрать ее новорожденного. По крайней мере именно это она позже рассказала полиции. Женщина, которая родила, настаивала, что не имела никакой договоренности о передаче младенца Але.

Реальные события произошли в 2008-2009 годах: Но набирала вес, чтобы имитировать беременность, и убедила мужа, друзей и семью, что летом родит ребенка. В июне 2009 года она пришла в Общую больницу Мексики, где работала медсестрой, и покинула заведение с новорожденной девочкой, спрятанной в сумке. Вскоре Але и ее мужа Артуро задержали в отеле Hollywood в Мехико. Алехандру приговорили к 13 годам заключения — однако даже после освобождения она сохранила отношения с Артуро.

Сценарий фильма написали аргентинцы Хулиан Лойола и Эстебан Стьюдент — авторы известной драмы «Клан» Пабло Трапперо. Съемки проходили в Мексике, однако команда была действительно многонациональной: аргентинские сценаристы, чилийские оператор и художник-постановщик, мексиканское большинство съемочной группы. Продолжительность картины — 96 минут.

«В этом полнометражном документальном фильме Майте Альберди показывает, как простая ложь превращается в спектакль, который трудно поддерживать месяцами — в глазах восторженного мужа и семьи», — говорится в пресс-релизе.

«Собственный ребенок» демонстрируется в пятницу на фестивале Doc10 в Чикаго и в воскресенье — на Международном кинофестивале в Сан-Франциско. Недавно фильм был показан на Международном кинофестивале в Буэнос-Айресе в Аргентине и на Visions du Réel в Ньоне (Швейцария) после мировой премьеры в феврале на Берлинском кинофестивале. Кроме стриминга на Netflix, документальный фильм выйдет в отобранных кинотеатрах США, Великобритании и Мексики.





Альберди («Тайный агент», «Вечная память») сняла пространные инсценировки для проекта, пригласив Ану Селесте Монтальво Пенью на роль Але и Армандо Эспитиа на роль мужа Но — Артуро (он полностью поверил в схему и действительно считал, что жена выносила ребенка).

«Для меня это не художественный фильм — это больше похоже на воссоздание ее точки зрения», — говорит Альберди об инсценированных сценах. «Это был такой органичный способ рассказать эту историю, потому что раньше мы видели только один взгляд и только одну версию на тот момент».

Режиссер почувствовала потребность прибегнуть к такому творческому подходу отчасти потому, что мексиканские СМИ изображали Але односторонне — как похитительницу младенцев.

«Этот фарс затягивает Алехандру во всепоглощающую симуляцию, которая толкает ее за грань точки невозврата, вызывает медиаскандал и делает невозможным поддержание ее лжи», — говорит она.

На Берлинском кинофестивале Альберди рассказала Deadline:

«У меня очень много положительного опыта с Netflix — конечно, начиная с «Человека изнутри», и я сняла свой первый художественный фильм «На ее месте» вместе с ними».

Относительно «Собственного ребенка» она отметила:

«Это очень масштабный фильм с сочетанием большого производства с актерами и большой съемочной группой — и моего способа снимать документальное кино с маленькой командой. Так что это был амбициозный проект, но я очень рада, что мы смогли сделать его с Netflix».

«Собственный ребенок» продолжает сотрудничество Альберди с Netflix. Стриминг адаптировал ее документальный фильм «Тайный агент» в сериал «Человек изнутри» с участием Теда Денсона, который получил продолжение на третий сезон. Художественный проект режиссера в 2024 году «На ее месте» также выходит на Netflix.

Источник: Deadline