Роботы-гуманоиды Tesla Optimus неспешно «прогуливаются» по цехам с Cybertruck и очень точно воспроизводят человеческие движения

Tesla опубликовала новое видео со своими человекоподобными роботами Optimus – они увереннее ходят, распознают окружающую среду и взаимодействуют с предметами.

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В целом, роботы выглядят как вполне готовый к производству продукт – в противовес моделям, представленным в прошлом году на презентации Tesla AI Day. Тогда одна деконструированная версия Optimus едва двигалась вперед, а еще одна стоящая на подставке модель просто помахала зрителям рукой.

На новом видео пять роботов Tesla уже более уверенно, но очень медленно проходят по цехам, где производят Cybertruck, и взаимодействуют с предметами, дублируя движения человека. Последний процесс – демонстрация элементов обучения ИИ, где робот повторяет действия мужчины с помощью специальных датчиков. Остальные обновления затронули систему обнаружения и запоминания окружающей среды – на демонстрации Optimus сканирует пространство, создавая цифровую карту местности.

Сам Илон Маск вновь заявил, что работы «чрезвычайно недооценены», но спрос на них может достигать «10-20 млрд единиц». Предварительно озвученная стоимость модели – $20 000.