Масштабная утечка по GTA VI стала кошмаром для Rockstar — ответственный за нее 18-летний взломщик Uber

В сеть просочилось большое количество материалов, связанных с грядущей игрой Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. На форуме GTAForums появилась публикация с Zip-файлом и текстом следующего содержания:

«Вот 90 изображений/клипов из GTA 6. Возможно, я скоро смогу слить больше данных, исходный код GTA 5 и 6 и ресурсы, тестовую сборку GTA 6».

Файл имел объём 3 ГБ и вероятно связан с недавним взломом Uber.

Эта утечка подтверждает некоторые предыдущие слухи и сведения о GTA VI. В частности, в некоторых клипах был показан женский игровой персонаж. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил реальность утечки через источники в Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

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Видео из утечки разошлись на YouTube, Twitter, Reddit и многих игровых форумах в интернете. В одном видео, размещенном на YouTube, можно увидеть, как играбельный женский персонаж по имени Люсия грабит ресторан и берёт заложников. Всё ещё есть большое количество текста-заполнителя, показывающего, что это явно незавершенный материал.

GTA 6 Strip club going crazy pic.twitter.com/Vd0VX3hxkG — Jinx (@Jinxintel) September 18, 2022

Другое видео показывает игрового персонажа в поезде Vice City Metro. Это подтверждает слухи, что действие игры происходит в вымышленной версии Майами, очень похожей на GTA: Vice City 2002 года. Отдельный ролик включает в себя разговор у бассейна, который похож на разговоры NPC в Red Dead Redemption 2 от Rockstar.

Неясно, насколько старыми являются эти материалы. Похоже, некоторые из них работают на видеокартах RTX 3060 Ti и RTX 3080, поэтому сборка для разработки не может быть старше двух лет. В других клипах показаны новые взаимодействия с неигровыми персонажами, обновленный пользовательский интерфейс и анимация, а также собственные внутренние инструменты отладки Rockstar для GTA 6 на PlayStation.

Компания Take-Two начала подавать запросы на удаление видео из утечки GTA 6, размещённых на YouTube. Для многих видео теперь демонстрируется уведомление об их удалении из-за нарушений авторских прав.

Источник: The Verge