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Масштабная утечка по GTA VI стала кошмаром для Rockstar — ответственный за нее 18-летний взломщик Uber

Масштабная утечка по GTA VI стала кошмаром для Rockstar — ответственный за нее 18-летний взломщик Uber

В сеть просочилось большое количество материалов, связанных с грядущей игрой Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. На форуме GTAForums появилась публикация с Zip-файлом и текстом следующего содержания:

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«Вот 90 изображений/клипов из GTA 6. Возможно, я скоро смогу слить больше данных, исходный код GTA 5 и 6 и ресурсы, тестовую сборку GTA 6».

Файл имел объём 3 ГБ и вероятно связан с недавним взломом Uber.

Эта утечка подтверждает некоторые предыдущие слухи и сведения о . В частности, в некоторых клипах был показан женский игровой персонаж. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил реальность утечки через источники в Rockstar Games.

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Видео из утечки разошлись на YouTube, Twitter, Reddit и многих игровых форумах в интернете. В одном видео, размещенном на YouTube, можно увидеть, как играбельный женский персонаж по имени Люсия грабит ресторан и берёт заложников. Всё ещё есть большое количество текста-заполнителя, показывающего, что это явно незавершенный материал.

Другое видео показывает игрового персонажа в поезде Vice City Metro. Это подтверждает слухи, что действие игры происходит в вымышленной версии Майами, очень похожей на GTA: Vice City 2002 года. Отдельный ролик включает в себя разговор у бассейна, который похож на разговоры NPC в Red Dead Redemption 2 от Rockstar.

Неясно, насколько старыми являются эти материалы. Похоже, некоторые из них работают на видеокартах RTX 3060 Ti и RTX 3080, поэтому сборка для разработки не может быть старше двух лет. В других клипах показаны новые взаимодействия с неигровыми персонажами, обновленный пользовательский интерфейс и анимация, а также собственные внутренние инструменты отладки Rockstar для GTA 6 на PlayStation.

Компания Take-Two начала подавать запросы на удаление видео из утечки GTA 6, размещённых на YouTube. Для многих видео теперь демонстрируется уведомление об их удалении из-за нарушений авторских прав.

Игра Grand Theft Auto 6 находится в разработке с 2014 года и будет иметь большую карту

Источник: The Verge


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