Масштабная утечка по GTA VI стала кошмаром для Rockstar — ответственный за нее 18-летний взломщик Uber

В сеть просочилось большое количество материалов, связанных с грядущей игрой Grand Theft Auto VI от Rockstar Games. На форуме GTAForums появилась публикация с Zip-файлом и текстом следующего содержания:

Файл имел объём 3 ГБ и вероятно связан с недавним взломом Uber.

Эта утечка подтверждает некоторые предыдущие слухи и сведения о GTA VI. В частности, в некоторых клипах был показан женский игровой персонаж. Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер подтвердил реальность утечки через источники в Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022