Російським користувачам Steam відключили всі головні способи оплати ігор, включаючи Visa, MasterCard та «МИР»
Steam відключила гравцям із Росії всі основні можливості покупки ігор разом із оплатою картами систем Visa, MasterCard та навіть «МИР». Про це повідомляється у Твіттері.
Тепер геймери з Росії мають лише один спосіб купити гру — провести оплату через PayPal, а також через внутрішній гаманець онлайн-магазину. Але як довго залишиться ця можливість поки що не повідомляється.
При цьому, проблеми з оплатами ігор для росіян почалися на кілька днів раніше. Більшість транзакцій не проходили, а сервіс видавав помилку. Тепер під час оплати ігор геймерам з Росії не можна вибрати жоден із можливих способів оплати, крім PayPal.