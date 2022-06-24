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Российские оккупанты разворовывают и вывозят компоненты солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy

Российские оккупанты разворовывают и вывозят компоненты солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy

Вчера в социальных сетях стали появляться сообщения, в которых говорилось, что российские оккупационные войска демонтировали и украли одну из самых больших в Украине солнечных электростанций Тоkmak Solar Energy. Она расположена у города Токмак в Запорожской области, и сейчас эта территория временно находится под российской оккупацией.

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Позже руководитель Запорожской РГА Олег Буряк официально подтвердил слова жителей города. Он заявил, что оккупанты пытаются «тихо» вывозить имущество солнечной электростанции. Хотя сперва в Запорожской ОВА отрицали информацию о краже оборудования электростанции и сообщали, что все солнечные панели находятся на месте. Олег Буряк пообещал впоследствии предоставить дополнительную информацию.

Напомним, солнечная электростанция Тоkmak Solar Energy является пятой по величине в Украине. Она имеет мощность 50 МВт и занимает площадь в 96,4 га (около 100 футбольных полей).

Источник: «Экономическая правда»


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