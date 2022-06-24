Российские оккупанты разворовывают и вывозят компоненты солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy

Вчера в социальных сетях стали появляться сообщения, в которых говорилось, что российские оккупационные войска демонтировали и украли одну из самых больших в Украине солнечных электростанций Тоkmak Solar Energy. Она расположена у города Токмак в Запорожской области, и сейчас эта территория временно находится под российской оккупацией.

Позже руководитель Запорожской РГА Олег Буряк официально подтвердил слова жителей города. Он заявил, что оккупанты пытаются «тихо» вывозить имущество солнечной электростанции. Хотя сперва в Запорожской ОВА отрицали информацию о краже оборудования электростанции и сообщали, что все солнечные панели находятся на месте. Олег Буряк пообещал впоследствии предоставить дополнительную информацию.

Напомним, солнечная электростанция Тоkmak Solar Energy является пятой по величине в Украине. Она имеет мощность 50 МВт и занимает площадь в 96,4 га (около 100 футбольных полей).

Источник: «Экономическая правда»