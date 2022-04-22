россия ввела санкции против Марка Цукеберга, Фиби Новакович, Эйлин Дрейк и еще 26 человек — им навсегда запретили въезд

В ответ на американские санкции, введенные из-за нападения на Украину, россия ввела санкции против 29 американцев, «формирующих русофобскую повестку дня». В список попали как политические деятели и журналисты из США, так и соучредитель компании Meta Марк Цукерберг, главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn Райан Рослански, руководители оборонных и технологических компаний.

«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые Администрация Дж. Байдена подводит все большее число граждан россии, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в рф на бессрочной основе», — сказано в публикации мид рф.

Список: