россия ввела санкции против Марка Цукеберга, Фиби Новакович, Эйлин Дрейк и еще 26 человек — им навсегда запретили въезд

В ответ на американские санкции, введенные из-за нападения на Украину, россия ввела санкции против 29 американцев, «формирующих русофобскую повестку дня». В список попали как политические деятели и журналисты из США, так и соучредитель компании Meta Марк Цукерберг, главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn Райан Рослански, руководители оборонных и технологических компаний.
«В ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые Администрация Дж. Байдена подводит все большее число граждан россии, – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов, ученых и деятелей культуры – в «стоп-лист» вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников. Указанным лицам закрывается въезд в рф на бессрочной основе», — сказано в публикации мид рф.
Список:
- Камала Харрис (Kamala Devi Harris) — вице-президент США;
- Кэтлин Хикс (Kathleen Holland Hicks) — первый заместитель Министра обороны;
- Кристофер Грэйди (Christopher Watson Grady) — заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов;
- Джон Кирби (John Francis Kirby) — заместитель министра обороны, официальный представитель Министерства обороны;
- Рональд Кляйн (Ronald Klain) – руководитель Аппарата Белого дома;
- Эйван Райан (Evan Maureen Ryan) — секретарь президентского кабинета, супруга государственного секретаря Э. Блинкена;
- Маргарет Гудлэндер (Margaret Goodlander) — советник министра юстиции, супруга помощника президента США по национальной безопасности Дж. Салливана;
- Дуглас Эмхоф (Douglas Craig Emhoff) — супруг вице-президента К. Харрис;
- Роберт Каган (Robert Kagan) — политолог, супруг старшего заместителя государственного секретаря В.Нуланд;
- Эдвард Прайс (Edward Price) — официальный представитель Государственного департамента;
- Ричард/Рэйчел Левин (Richard/Rachel Levine) — заместитель Министра здравоохранения;
- Брайан Мойнихан (Brian Thomas Moynihan) — председатель и главный исполнительный директор Bank of America;
- Марк Цукерберг (Mark Elliot Zuckerberg) — соучредитель и глава совета директоров компании Meta (экс-Facebook);
- Кэти Уорден (Kathy Warden) – президент и главный исполнительный директор компании Northrop Grumman Corporation;
- Фиби Новакович (Phebe Novakovic) — президент компании General Dynamics (американская компания, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники);
- Майкл Петтерс (Michael Petters) — президент компании Huntington Ingalls Industries (единственный производитель атомных авианосцев США);
- Уильям Браун (William Brown) — президент компании L3Harris Technologie (американская технологическая компания, поставщик услуг по оборонным и информационным технологиям, производящая системы и продукты C6ISR, беспроводного оборудования, тактические радио, авионику и электронные системы, оборудование для ночного видения и наземные или космические антенны для использования в правительственном, оборонном и коммерческом секторах);
- Вахид Наваби (Wahid Nawabi) — президент компании AeroVironment (американский оборонный подрядчик, который в основном занимается беспилотными летательными аппаратами);
- Роджер Кроун (Roger Krone) — президент компании Leidos (является американской оборонной, авиационной, информационной и биомедицинской исследовательской компанией);
- Горацио Розански (Horacio Rozanski) — президент компании Booz Allen Hamilton;
- Эйлин Дрейк (Eilee Drake) — президент компании Aerojet Rocketdyne (американский производитель ракетных, гиперзвуковых и электрических двигателей для космического, оборонного, гражданского и коммерческого применения);
- Дэвид Дептуа (David Deptua) — руководитель исследовательского института Mitchell Institute for Aerospace Studies;
- Райан Рослански (Ryan Roslansky) — главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn;
- Джордж Стефанопулос (George Robert Stephanopoulos) — ведущий телеканала ABC;
- Мэтью Крониг (Matthew Kroenig) — заместитель директора НПО «Центр по стратегической безопасности Б. Скоукрофта»;
- Дэвид Игнатиус (David Reynolds Ignatius) — журналист, эксперт «Центра В. Вильсона»;
- Эдвард Асеведо (Edward Acevedo) — бывший член законодательного собрания штата Илллинойс, эксперт «Центра В. Вильсона»;
- Кевин Ротрок (Kevin Rothrock) — эксперт «Центра В. Вильсона», главный редактор англоязычной версии медиапортала «Медуза»;
- Бианна Витальевна Голодрыга (Bianna Vitalievna Golodryga) — старший международный аналитик телеканала CNN.
США исключили интернет-сервисы из перечня технологических санкций против рф